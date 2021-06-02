لُقبت بأميرة شعراء «الإنستغرام».. روبي كاور: عودة الشعر عبر العالم الافتراضي

ترجمة: خالد البدور

تشتهر روبي كاور اليوم كواحدة من أكثر الشاعرات الشابات تأثيراً في العالم. وهي شاعرة كندية، هندية الأصل، من مواليد عام 1992. وبالإضافة لكونها شاعرة هي أيضاً رسامة ومقدمة عروض شعرية، وكاتبة. ولدت في عائلة من الديانة السيخية في إقليم البنجاب في الهند، وهاجرت عائلتها إلى كندا حين كانت في الرابعة من عمرها.

بدأ اسمها يُعرف من خلال نشرها لقصائد قصيرة مؤثرة وبسيطة ومفعمة بالحيوية، عادة ما تكون حول موضوعات الحب والألم والهجرة. كما اهتمت أيضاً بموضوعات النسوية ومشاعر المرأة في علاقتها بالرجل والعالم من حولها. بدأت الشاعرة بنشر قصائدها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، «الإنستغرام»، مصحوبة برسوم تضفى المزيد من الدلالات على النصوص. وبدأت تجتذب المزيد من القراء فاتحة المجال لعودة الاهتمام بالشعر من خلال العالم الافتراضي. وقد باتت تُعرف اليوم بأنها رائدة ثقافة جديدة تنتشر في أوساط الشباب تُسمى «شعراء الأنستا»، نسبة إلى موقع «الإنستغرام»، مما جعل نجاحها على «الإنترنت» يستتبع نجاحاً تجارياً لكتبها في المكتبات في جميع أنحاء العالم.

المجموعتان الشعريتان «الشمس وأزهارها» و«الحليب والعسل»

حليب وعسل

وقد بيعت من مجموعتها الشعرية الأولى «حليب وعسل» عام 2014، والتي نشرتها بداية بشكل شخصي إلكترونياً، ما يقارب من ثلاثة ملايين نسخة، وبقيت مدة عام كامل في قائمة أكثر كتب الشعر مبيعاً وفق جريدة «نيويورك تايمز»، وترجمت إلى 25 لغة. وفي عام 2017 أصدرت كاور مجموعتها الثانية بعنوان «الشمس وأزهارها» التي وضعتها ضمن قائمة الـ100 امرأة الأكثر تأثيراً في العالم وفق موقع «بي. بي. سي». وإلى جانب ذلك تقوم كاور أيضاً بتقديم شعرها من خلال العروض الجماهيرية التي تمزج بين الشعر والموسيقى والأداء المسرحي في مدن متعددة من كندا، بالإضافة إلى تقديمها دورات في الكتابة الإبداعية.

وبالنسبة لقرائها فهي شابة شجاعة تتحدث بلا خوف وببساطة عن مواضيع صعبة للغاية. تقول الناقدة فريحة فيض الدين: إن قصائد الشاعرة مذهلة بصرياً، وتعطي انطباعاً بالعمق، وهي على استعداد لإعطاء صوت لمعاناة الشابات اليوم، ولكنها تعتبر أيضاً بعض قصائدها ساذجة ودون شعرية ملفتة.

التقطيع والاختزال

أتقنت كاور أسلوباً جعل قصائدها تبدو عميقة، لا سيما من خلال الاستفادة من أسلوب تقطيع الجملة والاختزال وفواصل الأسطر. تكتب جملاً ممتعة، وعادةً عن شيء محرم وصعب، مثل الاغتصاب أو اهتزاز الثقة بالنفس أو أن تكون امرأة ذات لون أسمر، مما يشير إلى العرق الذي تنتمي إليه، لإضفاء إحساس مضاعف بكثافة الموضوع. هي تفكك الجمل وتجرّدها من علامات الترقيم والكثير من نصوصها دون عناوين، ثم تضيف رسمة جذابة تنشرها إلى جانب النص لتعزز تأثير الصورة اللغوية.

لا تعتبر الشاعرة شعرها تبسيطياً بل مباشراً، وتقول إنها لا تريد أن يتوقف قراؤها عند كل جملة كما حدث لها عندما تعلمت الشعر في المدرسة، حيث كان عليها أن تفكك كل سطر لفهم معناه. إنها ترغب في أن تقدم لقرائها شعراً يمكنهم الولوج إلى عالمه. تقول إنها أدركت أنه ليس بالضرورة أن يتصل القراء بالمضمون نفسه للقصيدة. فسيفهم القراء المضمون وسيشعرون به لأن كل شيء يعود مرة أخرى إلى المشاعر الإنسانية الأصلية فينا. فالحزن يبدو متشابهاً في كل الثقافات والأعراق والمجتمعات وكذلك البهجة والسعادة.

سهل ومقروء

يتعامل شعر كاور مع أفكار واضحة ومثيرة للاهتمام لتيار الوعي بطرق جذابة بصرياً. وتشير الناقدة فريحة فيض الدين إلى أنه بالنسبة إلى جمهور الشباب الذين يرغبون في قراءة شيء ما عن مشاكلهم المتعلقة بالحب، أو بالنسبة لشابة تتحدث عن شعورها بماهية أن تكون امرأة، فإن الشاعرة تُعتبر شخصية رائدة لا تخجل من سبر غور موضوعات ذات تأثير قوي على القارئ. وشعرها سهل للغاية ومقروء. ولا حاجة لقراءته عدة مرات لفهمه، ولا داعي للقاموس لمعرفة ما تعنيه الكلمات، ولست بحاجة إلى معرفة عميقة باللغة الإنجليزية لإدراك التلميحات والرموز. لغتها تعني فقط ما تعنيه في السطور كما تقول. إلا أن ذلك ليس هو الحال مع بعض القصائد التي تذهب عميقاً في الذات وتسرد ما لا يمكن قوله، كما نرى في النصوص المختارة هنا للترجمة.

من قصائد روبي كاور

زهرة

تنمو ببراعم وتتفتَّح بقوة

في قلبي

في كل مرة أتأمل

حديقة

حبنا.

***

حدث ذلك

حين توقفت عن البحث عن بيتي لدى الآخرين

وبدأت ببناء بيتي بداخلي

لم أجد جذوراً أكثر حميميّة

من تلك التي بين عقل وجسد

قررا أن يصبحا شيئاً واحداً.

***

أنا لا أحتاجك

لتملأ الأجزاء الفارغة مِني

أريد أن أكون ممتلئة بذاتي

أريد أن أكون ممتلئة

لأضيء مدينة بأكملها

ثم

أريد الحصول عليك

لأننا نحن الاثنين إذ نتَّحد

يمكننا

إشعال الفتيل

في تلك المدينة!

***

الطريقة التي يذهبون بها

تخبركِ

بكل شيء.

***

لا أستطيع أن أشيح بصري عنّي

الآن إذ أُبصر ذاتي

لا أستطيع أن أحوّل عقلي عني

لا أستطيع تصديق الألاعيب

التي تقوم بها يداي

وتلك الخُطب التي قلتها للوجود

الجبال التي حطّمتها

بأصابعي

والجبال التي بنيتها

من كل ذلك الهُراء

الذي حاول الناس

قذفه عليَّ حتى الموت.

***

نعتقد أننا ضائعون

بينما أنفسنا الممتلئة والمكتملة

توجد في مكان ما في المستقبل

نسير على أصابعنا ورُكبنا

معتقدين أن نمو الذات سيساعدنا

على الوصول إلى هناك

ولكن هذا الهراء المسمى إيجاد الذات

لن ينتهي أبداً

تعبتُ من وضع حياتي في الانتظار

بانتظار المزيد من المعرفة عمن أكون

أنا شخص جديد كل شهر

دوماً أجيء ولا أجيء

فقط لأجيء

ذواتنا الممتلئة ليست هناك في المستقبل

إنها هنا

في هذه اللحظة الوحيدة الوجود

لا أحتاج لإصلاح

سوف أبحث عن إجابات طوال حياتي

ليس لأني شيء نصف مخلوق

ولكنني ذكية جداً بما يكفي للاستمرار في النمو

كل شيء ضروري لحياة واضحة

وُجدَ في الأصل فِيَّ.

***

لست ضحية حياتي

ما مررتُ به

استلَّ محارِبةً منِّي

وإنه لشرف عظيم

أن أكون هي.

***

أنتِ لستِ وحيدة

تصبحين وحيدة

إن توقف قلبُكِ عن النَّبض

إن لم تمتلئ رئتاك

ولم يستمر تنفسُكِ

كيف يمكن أن تكوني وحيدة

وهناك مجتمع كامل يعيش بداخلك.

***

أغوص في بئر جسدي

وأنتهي في عالمٍ آخر

كل ما أحتاجه

يوجد مسبقاً بداخلي

لا حاجة هناك

للبحث في مكان آخر.

***

امنحني خطوط الضحكات والتجاعيد

أحتاج إثباتاً للنكات التي تشاركنا بها

انقش الخطوط فوق وجهي مثل

جذور شجرة تنمو عميقاً

كلما عبَر عامٌ

أحتاج بُقعاً شمسية على الوجه كهدايا تذكارية

للشواطئ التي استلقينا عليها

أريد أن أبدو كما لو أنني

لم أخف أبداً من أن أدع العالم

يقودني من يدي

ويريني مِمَّ خُلقَ

أريد ترك هذا المكان مدركةً

أنني قمتُ بعمل شيء ما لجسدي

غير محاولتي جعلهُ مثالياً.

***

حين دفنوني حيَّة

انتشلت نفسي من الأرض بأصابعي وقبضتي

صرختُ بصوت عالٍ

حتى أن الأرض نهضت بخوف

وبدأ الطين يحلق في الهواء

صارت حياتي انتفاضة

بعد كل دفن.