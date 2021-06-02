التونسية أمينة العرفاوي تفوز بجائزة سنغور

ساسي جبيل (تونس)

فازت الكاتبة والشاعرة التونسية أمينة العرفاوي بجائزة ليبولد سيدار سنغور الدولية في نسختها السادسة في قسم «البيئة والهجرة» عن قصيدتها «البحر المتوسط القاسي»، التي أهدتها إلى من أسمتهم «شعوب القوارب في القرن الحادي والعشرين».

المسابقة شهدت مشاركة 6 قصائد لشعراء من فرنسا والسنغال وتوغو وبينين وتونس، وتسعى المنظمة الإفريقية للتضامن الكائن مقرها بإيطاليا، التي تنظم الجائزة، لتقفي أثر سنغور والاحتفاء به مرة كل عام، من خلال اختيار قصائد تحمل قيماً إنسانية وعمقاً وأبعاداً إفريقية.

الشاعرة أمينة العرفاوي أكدت أنها حاولت تسليط الضوء على التراجيديا التي يعيشها آلاف الشباب التونسيين والأفارقة عموماً الذين أخذوا طريق الهجرة عبر قوارب الموت في اتجاه جزيرة «لمبيدوزا» الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط أملاً في غد يعتقدون أنه أفضل، وفي مستقبل يحلمون به على الضفة الشمالية.

وأضافت أنها رسمت عبر الحروف والكلمات أحلام تلك الطيور المهاجرة التي تحولت إلى مآسٍ، وصورت قسوة البحر ومآلهم من خلال قساوة الواقع الذي يواجهه أولئك الراغبون في الهجرة غير الشرعية، حيث تحولت مياه المتوسط إلى مقبرة لأحلام آلاف الشباب الإفريقي المحبط الهارب من أوطانه.جدير بالذكر أن الجائزة تتضمن فروعاً للشعراء المبدعين باللغتين الفرنسية والإيطالية، وهي مفتوحة سنوياً للمبدعين من مختلف القارات.