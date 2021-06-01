«القاهرة الدولي للخط العربي» يكرّم الإماراتية فاطمة البقالي

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

كرّم «ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي» في نسخته السادسة (نسخة الخطاط يوسف أحمد) التي انطلقت أمس، تحت شعار «علّم بالقلم»، الخطاطة الإماراتية فاطمة سعيد البقالي، الحائزة شهادة معهد الخط العربي والفن الإسلامي بدرجة امتياز.

وكانت البقالي، التي تلقت دروس الخط العربي والزخرفة على يد الدكتور صلاح الدين شيرزاد، وتلقت دورات تكوينية مكثفة لتعليم الخط العربي (الثلث والنّسخ) في تركيا على يد الشيخ حسن جلبي وداود بكداش ما بين 2005 و2009، من بين 29 فناناً وفنانة وخطاطاً يكرمهم الملتقى، بمشاركة 153 خطاطاً من مختلف بلدان الوطن العربي، الذي تقام فعالياته لمدة أسبوع في قصر الفنون، بتنظيم قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي، وعدة جهات ومؤسسات ذات صلة بالفنون التشكيلية والخط العربي، وسط إجراءات احترازية مشددة، حرصاً على سلامة المشاركين والضيوف.

البقالي عضوة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وهي فنانة جادة، ومجتهدة، عززت موهبتها بالصقل والدراسة، عندما بدأت أولى خطواتها بتعلم أنواع الخطوط العربية على طريقة المدرسة العربية وبأسلوب الخطاط العراقي الشهير هاشم البغدادي، مثل خط الرقعة ثم الديواني، والديواني الجلي والنستعليق والنسخ، إلى مزيد من البحث والدراسة في معهد الفنون بإدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، تحت اسم مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، ثم واصلت وما تزال الحصول على الكثير من دورات التدريب في مختلف البلدان المتخصصة في هذا المجال، وما زالت البقالي ابنة دبي بحسب ما ذكرته لـ«الاتحاد»، تعتز بمبادرة ومكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حينما خصص لي مرسماً في بيوت الخطاطين عند إنشاء ساحة الخط العربي في الشارقة، وقد أسهم ذلك في ترسيخ تجربتي في عالم الخط وانطلاقتي نحو عمل معارض خاصة ومشتركة قادتني إلى تكريم ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، حيث أعتز بهذا التكريم الذي أقدمه لبلدي الحبيب الإمارات، المركز الأهم على صعيد الثقافة وحوار الحضارات ودعم الفنون بما فيها الخط العربي، وتشجيع النساء والفتيات على ممارسته والإبداع فيه.

يذكر أن البقالي، وهي أول خليجية إماراتية مجازة في خطوط النسخ والثلث والديواني من تركيا، التي تبدع في مجال الخط العربي منذ أكثر من 18 عاماً، حائزة المركز الأول في مسابقة الخط العربي لمركز الإبداع الحديث عام 2001، وجائزة العويس كأفضل عمل فني للشباب (الخط العربي)، وجائزة المرأة الإماراتية للفنون والآداب، كما شاركت في معارض وورش ومهرجانات داخل وخارج الدولة، وتشغل الآن منصب مسؤول مركز دبي لفن الخط العربي.