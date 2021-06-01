طاهرة قطب الدين: التنوع ثروة ثقافية تُغني العالم

فاطمة عطفة (أبوظبي)

د. طاهرة قطب الدين، مؤلفة كتاب «الخطابة العربية: الفن والوظيفة»، والذي فازت عنه بجائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع الثقافة العربية في اللغات الأجنبية، تؤكد في حديثها لـ(الاتحاد) أن الجائزة مهمة جداً لبناء جسور التبادل الفكري والثقافي بين العالم الناطق بالعربية وبقية العالم، وتعطي دعماً كبيراً للكتابة والكتاب والباحثين، وخصوصاً للأدب العربي قديمه وحديثه.

ومن خلال تجربة الكاتبة، ينتقل الحديث إلى الحياة الثقافية بين أميركا والعالم العربي، فتقول: هناك أشياء مختلفة بين العالم العربي وأميركا، كما إن هناك أشياء مشتركة بين العالمين. الاختلاف كبير جداً لمن يسافر من هنا إلى هناك أو من يقرأ بالعربية هنا والإنجليزية هناك، لأن اللغتين مختلفتان وثقافة المجتمع في كل بلد مختلفة عن البلد الآخر، سواء في الأدب المعاصر أو في كتب التراث. وهذا مهم جداً لأننا كلنا بشر، والتنوع ثروة ثقافية تغني العالم. أما بالنسبة للأشياء المشتركة فهي تثبت أننا كلنا لنا عواطف وتمنيات ورغبات في الحياة والتعلم وتربية الأولاد، وكل هذه الأشياء مشتركة في العائلة البشرية.

وحول أهمية دراسة اللغة الأجنبية في إغناء الثقافة والتفاهم بين الشعوب، تقول د. طاهرة قطب الدين: هذه نقطة مهمة جداً، لأن دراسة لغة أجنبية تعطينا حياة جديدة وثقافة مختلفة، وهي نافذة إلى قلوب الناس وأفكارهم، مبينة أننا إذا قرأنا كتاباً بالإنجليزية أوالهندية مثلاً نستطيع أن نفهم ثقافة العالم الآخر بعمق، ومن خلال قلوبهم وأفكارهم هم، كما نعرف ماذا أنتجوا. هذا بالنسبة للقراءة، أما في مسألة التكلم والحوار فإن تعلم لغة أجنبية مهم جداً في تحصيل مزيد من الثقافة والغنى في التفكير، وأنا أحمد الله أني تعلمت عدة لغات، واستفدت كثيراً من تعلم هذه الثروة العظيمة من لغات شتى.

وعن كتابها «الخطابة العربية: الفن والوظيفة» الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2021، وهو مكتوب بالإنجليزية، تقول: أتكلم في هذا الكتاب عن الفن العريق وعن الوظائف المتنوعة للخطابة العربية في عصورها المزدهرة في صدر الإسلام وما قبل الإسلام بنحو خمسين سنة، وهي عصور شفوية، وتمثل الخطابة في تلك الفترة الفن الأعظم للمسلمين الأوائل، وهو فن شفوي إيقاعي رائع بما فيه من صور حيوية وتصوير بليغ للحياة في المدن والصحراء، ومعرفة هذه النصوص وقراءتها وتحليلها مسألة مهمة جداً لفهم هؤلاء المسلمين الأوائل، لأن الخطابة كانت من أعظم أركان الحياة وهي الوسيلة المهمة لتسيير أمور الحكم وإعلام الناس ونشر التشريع والتعاليم الدينية والأخلاقية، إضافة للمفاضات السياسية وقيام السلطة بتدبير شؤون الناس والتفاهم بين القائد والمجتمع، ولها فوائد كثيرة تسع الحياة كلها.

وفي الختام تحدثنا عن مشروعها الأدبي الجديد: بدأت الآن في تأليف كتاب عن علي بن أبي طالب وتعليمه وبلاغته، والكتاب سوف يعتمد على خطب الإمام علي. ومصادري الأساسية هي كتب ومصادر عربية في التاريخ والأدب، وهي تجمع خطبه وما قيل حول هذه الخطب. والمراجع الأجنبية من إنجليزية وألمانية وفرنسية وفارسية، إضافة إلى الأوردو.