«الشارقة للفنون» تفتح باب المشاركة بـ «وجهة نظر»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في الدورة التاسعة من معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة وجهة نظر»، والتي ستقام في 18 سبتمبر 2021 في استديوهات الحمرية.

تدعو المؤسسة المصورين الفوتوغرافيين من جميع أنحاء العالم لتقديم أعمالهم الفوتوغرافية مع حرية اختيار مواضيعهم وأساليبهم الفنية، على أن تندرج تحت إحدى الفئات التالية: التصوير المفاهيمي، التصوير الصحفي والتوثيقي، التصوير التجريبي، والتصوير الأدائي، وستقوم لجنة التحكيم المكونة من عمار العطار، شام عنباشي، محمد كيليطو، وعلياء الشامسي بالاختيار النهائي للأعمال التي ستعرض في هذه النسخة.

آخر موعد لتقديم الطلبات يوم 3 يوليو 2021، ويجب على الراغبين بالمشاركة تقديم وصف موجز لأعمالهم يتضمن مفهوم أو موضوع الأعمال، الموقع، وتاريخ كل صورة بالإضافة إلى الوسيلة التي تم استخدامها لالتقاط الصورة، مع إرسال نبذة ذاتية مختصرة ولمحة موجزة عن ممارسة التصوير الفوتوغرافي الخاصة بهم.

شارك في النسخة السابقة من المعرض 39 مصوراً من 20 دولة، قدموا مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تروي قصصاً معبّرة عن التجارب الشخصية والحياة المجتمعية.