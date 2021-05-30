«مهرجان أبوظبي».. عروض موسيقية لعازفي «العود»

أبوظبي (الاتحاد)

في دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيس شركة «مبادلة»، عرض مهرجان أبوظبي 2021، الحلقة الثانية من فعاليات ملتقى العود العالمي، عبر منصاته الرقمية.

قدمت الحلقة الثانية، عروضاً موسيقية حصرية ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ: ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق، وﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻬﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق، وذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ.

وسلطت اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻌﻮد ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ، اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻓﻲ ورﺷﺘﻪ ﻓﻲ العاصمة اﻟﻌﺮاقية بغداد.

كما قدم اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر درﻳﺪ ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق، ﺧﻼل اﻟﺤﻠﻘﺔ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻄﻮر آﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺣﻠﻮل ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ واﻟﻌﺎزف ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ويتابع مهرجان أبوظبي فعالياته وعروضه العالمية، حيث يقدم في الأول من يونيو المقبل، الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات ملتقى العود العالمي، والذي يمتد خلال الفترة من 25 مارس وحتى 15 يونيو، ويضم 7 حلقات بهيكلية تلفزيونية، تقدم رؤی خاصة من أكاديميين ذوي خبرة في مجال الموسيقى والفنون، مع تناولهم لتاريخ وتطور آلة العود وكيف يتم دمج الآلة في الصناعة الرقمية والمشهد الموسيقي اليوم، إضافة إلى تقديم تقارير غنية عن ستة من صانعي العود المتميزين من مختلف أنحاء العالم العربي، وذلك بمشاركة 27 فناناً من عازفي العود من 14 دولة لأداء العديد من القطع المؤلفة والمتنوعة خصيصاً لآلة العود.

جدير بالذكر، أن فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الثامنة عشرة تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن» تستمر -على مدار عام كامل- حيث يدمج بين العروض التقليدية والعروض الافتراضية المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية، كما يتميز بمجموعة فريدة من عروض الأداء والمعارض، بمشاركة 500 فنان من أكثر من 50 بلداً، فضلاً عن 16 عرضاً عالمياً للمرة الأولى، و12 إنتاجاً جديداً للمهرجان، و8 أعمال إنتاج عالمي مشتركة، إلى جانب 4 أعمال تكليف حصري، وجولة غنائية حول العالم.