«الشارقة القرائي للطفل»: افتح نافذة «لخيالك»

الشارقة (الاتحاد)

ودّع الصغار وعائلاتهم، أمس الأول، فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي نظّمتها هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «لخيالك».

ما بين إبداعات الفنون، وجماليات الطرح الأدبي، عاش أكثر من 80 ألف زائر، لحظات استثنائية مزجت بين فعاليات الثقافة، والفنّ، والعروض المسرحية، حيث استمتع الجمهور بـ537 فعالية قدّمها 32 ضيفاً من 15 دولة عربية وأجنبية، أبدعوا في الطرح، وأغنوا تجربة الأطفال بالكثير من الخبرات والتجارب العلمية والعملية. وعلى امتداد 11 يوماً تحوّل المهرجان إلى مكتبة ضخمة قدّمت لزوّارها إصدارات 172 من 15 دولة عربية وأجنبية، تصدّرت دولة الإمارات والمملكة المتحدة ولبنان قائمة المشاركين. وشهد المهرجان عرض «كتاب الأحلام» الذي يعدّ أول عمل مسرحي أشرفت على إنتاجه هيئة الشارقة للكتاب، كما استضاف نخبة من الأعمال المسرحية أبدعها نخبة من النجوم. وللمرّة الأولى في تاريخه لم يكتفِ المهرجان بأن يقدّم فعالياته وأنشطته في مركز إكسبو الشارقة وحسب، بل التقى أهل مدينة دبا الحصن وكلباء نخبة من الكتّاب والمبدعين، فيما استضافت أبوظبي عدداً من الفعاليات الثقافية في ياس مول، واستقبلت مكتبة الصفا في دبي جلسات ثقافية حشدت حولها فنانين ورسامين ونقاداً، ووصل فعاليات الحدث إلى كلّ من الفجيرة ورأس الخيمة التي فتحت أبواب مؤسساتها الثقافية أمام مبدعو الوطن العربي والعالم. وعن ختام المهرجان، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب «شكّل الحدث وعلى امتداد 11 يوماً منصّة للمعرفة، بوابة للأطفال ليستكشفوا من خلالها مواهبهم وقدراتهم، مع دعم ورعاية الطفل وتعزيز قدراته وخبراته، من خلال توفير فضاء بديع في مختلف المجالات». وتابع رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يترجم تنظيم الحدث رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويجسد توجيهات قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في الاستثمار بالأجيال الجديدة والارتقاء بطاقاتها ومواهبها». وقدم المهرجان نموذجاً مميزاً في تنظيم فعاليات دولية وجماهيرية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، مع الالتزام بارتداء الأقنعة وتطبيق سياسات التباعد الجسدي.