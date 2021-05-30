شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في المعرض

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وأعرب مديرو قطاعات شرطة أبوظبي ونوابهم، عن اعتزازهم بمشاركة شرطة أبوظبي في هذه التظاهرة الثقافية حيث يشكل المعرض منبراً أدبياً بارزاً يجتمع فيه سنوياً أقطاب صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ويزوره سنوياً ما يزيد على 150 ألف زائر يرتادون هذه الاحتفالية الثقافية والفكرية. وعرض قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات صوراً لوزراء الداخلية منذ التأسيس ابتداءً من المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان «رحمه الله» كما تضمنت المعلومات التاريخية لنشأة الوزارة وتأسيسها منذ عام 1971 تزامناً مع اليوبيل الذهبي للوزارة. وقدمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عرضاً لبعض أنظمتها الذكية المتطورة مثل أجهزة المحاكاة والعالم الافتراضي وخدمات الترجمة ومؤلفات لعدد من منتسبي شرطة أبوظبي. وشاركت لجنة الأدباء والقراءة في المعرض بعدد من الأنشطة والتي تضمنت تعزيز ثقافة القراءة لدى منتسبيها وأفراد المجتمع وتشجيعهم على القراءة والكتابة، كما تم إهداء الزوار آخر إصدارات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهو كتاب الشخصية القيادية وقيم التسامح في فكر مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث يعد هذا الكتاب مرجعاً للباحثين والدارسين للتعرف على نهج القائد وقيمه ومبادئه وسيرته العطرة.