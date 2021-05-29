نهيان بن مبارك يزور جناح «تريندز» بـ«أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بزيارة جناح «تريندز للبحوث والاستشارات»، المشارك في «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» في دورته الثلاثين، واطَّلع على إصداراته العلمية المتنوعة من كتب وسلاسل علمية متخصصة.

كان في استقبال معاليه الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، وعمر النعيمي مدير عام «تريندز للبحوث والاستشارات».

«برنامج التسامح والتعايش»

وتعرَّف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان من الدكتور محمد عبدالله العلي على طبيعة الأنشطة البحثية والعلمية والاستشارية والتدريبية لـ«تريندز»، حيث قدم نبذة تعريفية لمعاليه عن أهم برامجه البحثية، ومن بينها «برنامج التسامح والتعايش» الذي يواكب الاهتمام العالمي المتصاعد بقيم التسامح والتعايش والأُخُوَّة الإنسانية، باعتبارها من القيم المركزية التي ترتبط بالأمن والسلم الدولي، ويركز على تحليل التحديات والمخاطر التي تهدد هذه القيم من ناحية، وكيفية التصدي لها على الصعد كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية من ناحية ثانية. كما يهتم هذا البرنامج بقضايا الحوار بين الأديان والثقافات، باعتبارها ضرورة ملحة لتعزيز المشتركات الإنسانية العالمية، ومواجهة قوى التطرف والإرهاب.

وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور محمد العلي درع «تريندز» لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، تكريماً وتقديراً لجهوده الرائدة في نشر ثقافة التسامح والتعايش.

إقبال كبير

وكان جناح «تريندز للبحوث والاستشارات» قد شهد على مدار أيام انعقاد المعرض إقبالاً متزايداً من المسؤولين والدبلوماسيين والكُتّاب والإعلاميين والدارسين، فضلاً عن زائرين من روسيا والصين وألمانيا وأيرلندا، وذلك في تقدير واضح للمركز والإشادة بإصداراته العلمية المتنوعة، والتي تتسم بالرصانة العلمية والموضوعية.

وحظيت إصدارات «تريندز للبحوث والاستشارات» حول الإسلام السياسي باهتمام زوار «أبوظبي للكتاب» في دورته الثلاثين من الباحثين والخبراء والأكاديميين، الذين حرصوا على اقتنائها، باعتبارها تقدم رؤية شاملة ومتكاملة حول ظاهرة الإسلام السياسي، وتحليل سياقاتها الوطنية والإقليمية والدولية، كما تكشف ازدواجية الخطاب الذي تتبناه هذه الحركات، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

15 لغة عالمية

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» أن هذه الإصدارات أصبحت تشكل مرجعية رئيسة للباحثين والخبراء والأكاديميين المعنيين بالإسلام السياسي، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وإنما في العالم أجمع، وخاصة أن هذه الإصدارات تم ترجمتها إلى 15 لغة عالمية، هي «الإنجليزية، والعبرية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والإندونيسية، والماليزية، والتركية، والكورية، والروسية، والفارسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والأوردو»، إضافة إلى اللغة العربية، ضمن مبادرة «تريندز بلغات العالم»، والتي تستهدف إثراء المكتبة العالمية بإصدارات نوعية تعالج القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم من حولنا.

وأوضح العلي أن هذه الإصدارات تركز على دراسة ظاهرة الإسلام السياسي، والتعرُّف على أطرها الفكرية والأيديولوجية والتنظيمية والحركية، واستشراف مآلاتها المستقبلية، في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، كما تهتم بتحليل الروافد الفكرية لهذه الحركات، وكيف شكلت الأساس الذي انطلقت منه التنظيمات المتطرفة والإرهابية العابرة للحدود.

إصدارات عن الإخوان

وتضمنت هذه الإصدارات العديد من الكتب عن جماعة الإخوان المسلمين، ومنها: «جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس»، و«الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات.. الأهداف.. المستقبل»، و«النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.. النشأة، الأهداف، التطور»، و«البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال والتمويل». وكتاب «المراجعات في تجارب الحركات الإسلاموية في مرحلة ما بعد الربيع العربي: حركة النهضة أنموذجاً»، هذا إضافة إلى كتاب «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والانشقاق عنها في الدول الغربية»، من تأليف لورينزو فيدينو مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن.