بالتعاون مع مؤسسة بريل.. «أبوظبي للغة العربية» يطلق مجلة «المركز»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة بريل، مجلّة عربية محكّمة بعنوان «المركز»، مجلّة الدراسات العربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لـ«أبوظبي للكتاب» التي اختتمت فعالياتها أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تُعد مجلة «المركز» المجلّة الأولى التي تصدر كاملةً باللغة العربية عن مؤسسة بريل إحدى أهم دور النشر الأوروبية المرموقة، حيث تُعنى بالدراسات العربيّة لغةً وأدباً وثقافة، وتتناول مواضيعها قضايا مختلفة، تاريخيّة ونقديّة، ومراجعاتٍ للكتب.

تُغطي مواضيع هذه المجلة - التي تأتي ضمن بنود مذكرة التفاهم التي وقعها مركز أبوظبي للغة العربيّة مع مركز بريل- مساحةً زمنيّةً تمتدّ منذ فترة ما قبل الإسلام إلى الوقت الراهن. ويحرص مركز أبوظبي للغة العربية في المجلّة على الإلمام بشؤون اللغة الفصحى واللهجات المحكيّة، وبالإرثين المكتوب والشفويّ، شعراً ونثراً، وتولي كذلك اهتماماً للدراسات البينيّة والمقارِنة.

ومن المقرر أن يكون هناك إصداران سنوياً للمجلة، بحيث يكون الإصدار الأول في يناير المقبل 2022، على أن يكون تاليه في يونيو 2022، وفق آلية تتيح توفير المحتوى الرقمي للجميع على شبكة الإنترنت، فضلاً عن النسخ المطبوعة كذلك، وفق مخططات التوزيع التي يعتمدها المركز.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «مؤسسة بريل من أعرق مؤسسات النشر الأوروبية، ولها باع طويل في إصدار المجلات العلمية الأكاديمية، ونحن سعداء بتعاوننا مع هذه المؤسسة المرموقة، ونتطلّع للعمل معهم على خوض بحور الأدب والثقافة العربية على مدى أكثر من 14 قرناً من الزمن. حيث ستساهم هذه المبادرة في تعزيز جهود مركز أبوظبي للغة العربية، وتحقيق أهدافنا الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية في شتى الميادين، والنهوض بها بما يتماشى مع متطلّبات العصر». وقالت موزة الشامسي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب: «يُعد إصدار مجلة الدراسات العربية ثمرة لجهود التعاون التي بذلناها إلى جانب مؤسسة بريل التي أصبحت شريكاً مُلهما في برامجنا، ونأمل عقد المزيد من المبادرات المهمة مع كبريات المؤسسات في المستقبل القريب، التي تخدم رؤية ورسالة وأهداف مركز أبوظبي للغة العربية».