«القصة» تنقل ثقافات العالم إلى الطفل بـ«الشارقة القرائي»

الشارقة (الاتحاد)

في إطار فعالياته الخارجية، استضاف مهرجان الشارقة القرائي للطفل كلاً من الكاتبة الإماراتية فاطمة سلطان، والكاتبة الأميركية امبيكا أناند، في جلسة حوارية بعنوان «ثقافات مستدامة»، ناقشت فيها الكاتبتان الدور الذي تلعبه كتب الأطفال في تعريفهم على الثقافات الأخرى، والقضايا المتعلقة بالبيئة والطبيعة.

الجلسة الحوارية التي عقدت في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي، وأدارتها الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف، استهلت بمداخلة الكاتبة فاطمة سلطان، سلطت فيها الضوء على تجربتها، وعلاقتها مع أدب الطفل.

وقالت: «فترة الجائحة كانت ملائمة لإحداث التقارب ونقل الثقافة بين أفراد الأسرة الواحدة». وأضافت: «لا يمكن الاستهانة بقدرات أطفال اليوم، فهم مختلفون عن الأجيال الماضية، لأنهم يطرحون الكثير من الأسئلة التي تختلف تماماً عن تلك التي كان أقرانهم في السابق يطرحونها». وأكدت فاطمة أن الكتابة للطفل ليست سهلة، فهو اليوم أصبح يحتاج إلى مواضيع جديدة مستوحاة من عالمه، وما يحيط به.

من جانبها، سلطت الكاتبة امبيكا أناندا الضوء على تجربتها في الكتابة للأطفال، حيث قالت: «اضطررت إلى السفر حول العالم، الأمر الذي ساعدني في التعرف على الكثير من ثقافات العالم، واكتشفت أن القصة الجيدة لا تجذب الأطفال وحسب وإنما الكبار أيضاً، وهو ما جعلني أعتقد أن أي ثقافة حول العالم يمكن أن يتم تلخيصها وتقديمها عبر القصص».