ختام «ماراثون القراءة العربي» في دورته الثانية

اختتم فريق «عونك يا وطن التطوعي» الدورة الثانية من مسابقة ماراثون القراءة العربي 2020-2021 بمشاركة أكثر 522 طالباً من 97 مدرسة على مستوى الدولة، من مرحلة رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية.

في نسختها الثانية ضمت الجائزة فئات جديدة، شملت الناطقين بغير اللغة العربية وفئة خاصة بأصحاب الهمم لعرض إبداعاتهم وأفكارهم المبتكرة على اللجان التحكيمية المؤلفة من 5 لجان تضم 10 محكمات مخصصات لكل فئة وموزعات بحسب المرحلة العمرية.

وعن هذه المسابقة، قال الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي: نسعى من خلال مسابقة ماراثون القراءة العربي إلى دعم دور الآباء في غرس حب القراءة لدى الأبناء، وإبراز أهمية القراءة والتشديد على دورها الكبير في تنمية الطفولة المبكرة، وترسيخها عادة مجتمعية دائمة، وتعزيز دورها محركاً ومؤشراً رئيساً للتماسك والترابط الأسري، وتعزيز ثقافة القراءة للمتعة والاستكشاف والإلهام لدى الأطفال.

وقالت سلام القاسم منسق فريق عونك يا وطن التطوعي: قمنا بتقييم المسابقة بين المتنافسين فاعددنا استبيان يوضح رضا المتسابقين عن المسابقة وجاري تطبيقه لمعرفة الإيجابيات والسلبيات والعوائق التي واجهتهم لتجنبها في الدورات المقبلة.

وبلغ عدد إجمالي المراكز الأولى في كل من فئة التحكيم 18 مركزاً تتراوح مابين مرحلة الروضة وصفوف المرحلة التأسيسية، وفي المركز الثاني 16 مركزاً، والمركز الثالث 14 مركزاً، وحصد أصحاب الهمم والناطقين بغير اللغة العربية المرتبة الرابعة بـ 3 مراكز.