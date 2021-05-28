بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.. وزير التربية والتعليم يزور جناح «تريندز»

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، جناح «تريندز للبحوث والاستشارات» المشارك في «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» في دورته الثلاثين، واطَّلع على إصداراته العلمية المتنوعة من كتب وسلاسل علمية متخصصة. وكان في استقبال معاليه الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، والأستاذ عمر النعيمي مدير عام «تريندز للبحوث والاستشارات».

وتعرَّف وزير التربية والتعليم من الدكتور محمد عبدالله العلي على طبيعة الأنشطة البحثية والعلمية والاستشارية والتدريبية لـ«تريندز»، والخدمات التي يقدمها لمختلف المؤسسات والجهات، والأولويات التي يركز عليها سواء فيما يتعلق بتمكين الباحثين الشباب أو فيما يتعلق بإرساء شبكة علاقات واسعة وبناء شراكات استراتيجية وثيقة مع أهم مراكز البحوث والدراسات والمؤسسات الأكاديمية في المنطقة والعالم، وذلك ترجمة لرؤية تهدف إلى تعزيز حضوره في ساحات البحث العلمي. وفي نهاية هذه الزيارة أهدى الدكتور محمد العلي درع «تريندز» لمعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وذلك تكريماً وتقديراً لجهوده الرائدة في تطوير منظومة التعليم.

إقبال متزايد

وشهد جناح «تريندز للبحوث والاستشارات» خلال الأيام الماضية إقبالاً متزايداً من المسؤولين والكُتّاب والإعلاميين، حيث قام بزيارته كلٌّ من راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والدكتور ناصر حميد النعيمي مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإنابة، واللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، والعميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعقيد عبدالله التميمي، رئيس شعبة التدريب بالمعهد الشُّرَطي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

كما زار جناح «تريندز» وفد أكاديمي من كلية القيادة والأركان، فضلاً عن نخبة من الإعلاميين، أبرزهم حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، وأحمد المجيني كبير مذيعي استديو واحد، والكاتب الصحفي يوسف العلاونه.

إصدارات مميزة

ويشارك «تريندز للبحوث والاستشارات» في فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية التي تغطي العديد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية والإسلام السياسي. كما يشارك «تريندز» في معرض أبوظبي الافتراضي للكتاب لضمان وصول إصداراته المتنوعة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. ويمكن الحصول على هذه الإصدارات في جناح «تريندز» بالمعرض، الذي يحمل رقم (9A01)، أو من خلال منصة البيع الإلكتروني في المعرض. وتتضمن إصدارات المركز المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، سلسلة متميزة من أحدث الإصدارات العلمية، والتي تشمل كتباً عدة عن جماعة «الإخوان المسلمين»، منها: «جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس»، و«الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات.. الأهداف.. المستقبل»، و«النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.. النشأة، الأهداف، التطور»، و«البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال والتمويل». وكتاب «المراجعات في تجارب الحركات الإسلاموية في مرحلة ما بعد الربيع العربي: حركة النهضة أنموذجاً»، هذا إضافة إلى كتاب «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والانشقاق عنها في الدول الغربية» من تأليف لورينزو فيدينو مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن. كما تتضمن هذه الإصدارات مجموعة من الكتب التي ترصد التحولات التي شهدها العالم في ظل جائحة «كوفيد-19»، أهمها: كتاب «عالم ما بعد كوفيد-19: حدود التغيير المحتمل في النظام العالمي»، و«دور الاتحاد الأوروبي في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19»، و«أسواق النفط في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19»، و«الإمارات وجائحة كوفيد-19.. نموذج في إدارة الأزمة وتحقيق التعافي المستدام»، و«كوفيد-19: التحولات الجيواستراتيجية العالمية وآفاق المستقبل»، وكتاب «تطور لقاحات كوفيد-19.. السباق نحو القضاء على الوباء والاستفادة من دروس التاريخ».