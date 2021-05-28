تدشين «أثير الكتب» و«وجيز الكتب» للأعمال الرقمية المسموعة والمقروءة

أبوظبي (وام)

أطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب أحد أهم مبادراته الرائدة في دورته الثلاثين التي تستمر حتى 29 مايو الجاري، وهي عبارة عن سلسلة مختارة من الكتب المسموعة لأبرز الكتب والمؤلفات النثرية، ضمن مبادرة «أثير الكتب» للكتب الصوتية.

وتمثل الإصدارات الصوتية الجديدة التي يصدرها مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحت عنوان «عيون النثر العربي»، ثروة أدبية ومعرفية، تضع جانباً مهماً من كنوز الأدب العربي، بصيغة رقمية عصرية، بين أيدي القراء.

وتتضمن السلسلة في هذه المرحلة الأولى التي أطلقت ضمن فعاليات المعرض 50 كتاباً على أن يتم إطلاق 50 كتابا في المرحلة المقبلة أي ما مجموعه 100 كتاب بما يسهم في مواكبة «المكتبة العربية» عموما استثمار وتوظيف الأدوات والوسائط المعاصرة التي من شأنها كذلك، الحفاظ على الذاكرة الأدبية العربية، وفق أعلى معايير التكنولوجيا والرقمنة. وتهدف السلسلة - التي ستقدم صوتيا لكل كتاب نسختين، أحدها كاملة، والأخرى عبارة عن ملخص موجز، ضمن مبادرة «وجيز الكتب» - إلى وصل القارئ بالتراث العربي، وتوعيته بشأن ما يحفل به ماضينا من كنوز أدبية، حيث اقتطفت نصوص هذه السلسلة من أمهات كتب النثر العربي القديم، مع مراعاة أن تكون شاملة وملمة بأبرز التوجهات أسلوباً، وموضوعاً، وجنسا أدبيا.

ويسعى مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى إنجاز مستهدفات المبادرة، عبر التعاون مع عدد من الشركات المتميزة وذات الخبرة في مجال الكتاب الصوتي بمشاركة نخبة من الأصوات المتميزة النسائية والرجالية.

وتضم المجموعة كذلك مقتطفات ومختصرات من أمهات كتب التراث القيمة، وتتضمن موضوعات متنوعة وثرية، ويهتم مضمونها بصنوف مهمة لدى القارئ العربي، ومنها الأدب والتاريخ واللغة والشعر وكتب الرحلات، وغيرها. وتتوجه المجموعة للعامة والقارئ المختص معا لأنها تغطي فضاء زمنيا واسعا بدءا من القرن الثاني الهجري وانتهاء بالقرن التاسع، وضمن أبرز ما تناولته السلسلة مقدمة ابن خلدون وطبقات فحول الشعراء للجمحي، وأشعار النساء للمرزباني، والأغاني للأصفهاني و«سحر البلاغة وسر البراعة» للثعالبي و«البيان والتبيين» و«الحيوان» للجاحظ «كليلة ودمنة» لابن المقفع، و«الإمتاع والمؤانسة» للتوحيدي، و«طبقات فحول الشعراء» لابن سلام، و«العقد الفريد» لابن عبد ربه، وغيرها.