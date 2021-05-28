«كتاب الأحلام» في «الشارقة القرائي».. حكاية غنائية للمعرفة والإبداع

الشارقة (الاتحاد)

بقالب غنائي راقص، جمعت مسرحية «كتاب الأحلام» مساء أمس جمهور مهرجان الدورة الـ12 من الشارقة القرائي للطفل، لتروي قصة فتاة تسعى لتحقيق أحلامها من خلال المسابقات الثقافية، فتفوز بأفضل الكتب، وتتمكن من المضي نحو خيالها عبر كتاب أحلامها لتدخل إلى عالم حافل بالمعرفة والخيال واكتشاف الحلول الممكنة بمساعدة بعض الشخصيات.

بيّنت المسرحية التي أنتجتها هيئة الشارقة للكتاب للزوار قيمة الكتاب وتأثير القراءة على تغيير الواقع وتحقيق الطموحات والأحلام، ونجحت في أن تخاطب بأدائها مختلف الفئات العمرية من الزوار.

وجسدت المسرحية شعار المهرجان «لخيالك» إذ قدمت تجربة فنية أثرت خيال الجمهور وربطت تحقيق الأحلام بالقراءة وبالكتاب، فأخذ أبطال العمل الزوار إلى أجواء من الفرح، شكلها الحوار والسرد الغنائي الذي قدمت به المسرحية، فيما كانت رسائل المسرحية تظهر بتصاعد الأحداث، وخطابات الشخصيات.

المسرحية من بطولة هبة الدري، محمد المسلم، بدر الشعيبي، ناصر عباس، فهد الصالح، وديمة أحمد، غرور صفر.