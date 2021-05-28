في «الشارقة القرائي»: الصغار يحولون الكتب إلى مجسمات فنّيّة

الشارقة (الاتحاد)

استطاع الصغار أصحاب المواهب في مجال الرسم أن يصنعوا شخصياتهم المفضلة، ويلصقوها على كتبهم، ويحولها إلى مجسّمات تظهر بشكل كامل عندما تُفتح الصفحات، وذلك خلال ورشة فنية عملية بعنوان «كُتب منبثقة» نظّمت ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وبأدوات بسيطة خرج الصغار بأفكار إبداعية حيث باتت الزهرة تظهر من بين دفتيْ الكتاب وكأنها مزروعة في التربة، واضحة، جميلة، ويانعة بألوان رائعة اختارها الأطفال بعناية، حيث وضّح المدرّب أسعد ضامن، للصغار المشاركين أهم الخطوات الواجب اتباعها للوصول إلى أفكار وتصاميم إبداعية.

واشتملت الخطوات التي قام بها الأطفال على طيّ الأوراق وثنيها بشكل متخصص، ورسم خطوط تنسيقية ثم يتم قصّها بشكل دقيق للخروج بشكل نهائي للفكرة، ثم تتم إضافة الألوان واللواصق الآمنة لتوضع بين الصفحات، وترافق الكلمات، لتكون لوحات تعبيرية تجسّد حالة جمالية استثنائية في كتب الأطفال.