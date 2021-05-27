صقر غباش يستعرض إصدارات جناح «تريندز» في «معرض أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

قام معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بزيارة جناح «تريندز للبحوث والاستشارات» المشارك في «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» في دورته الثلاثين، واطلع على إصداراته العلمية المتنوعة من كتب وسلاسل علمية متخصصة. كان في استقبال معاليه الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، والأستاذ عمر النعيمي مدير عام «تريندز للبحوث والاستشارات».

تعرف معالي صقر غباش من الدكتور محمد عبدالله العلي على طبيعة الأنشطة البحثية والعلمية لـ«تريندز» والأولويات الرئيسية التي يركز عليها، والفلسفة العلمية التي ينتهجها كمؤسسة بحثية فكرية مستقلة تسعى إلى تقديم فهم أفضل وتحليل أدق لمختلف القضايا والتطورات المحيطة بمنطقتي الخليج والشرق الأوسط خاصة، والتطورات التي يشهدها العالم، وذلك وفق الضوابط العلمية المتعارف عليها دولياً لدى أعرق مراكز التفكير والبحث العلمي. وفي نهاية هذه الزيارة أهدى الدكتور محمد العلي درع «تريندز» لمعالي صقر غباش، تقديراً لدوره الرائد في خدمة القضايا الوطنية.

وشهد جناح «تريندز للبحوث والاستشارات» خلال الأيام الماضية إقبالاً متزايداً من المسؤولين والكُتّاب والإعلاميين، حيث قام بزيارته كلٌّ من اللواء الركن الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، والدكتور جمال بن حويرب المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ولفيف من الكتاب والإعلاميين من داخل الإمارات وخارجها.

ويشارك «تريندز للبحوث والاستشارات» في فعاليات الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية التي تغطي العديد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية والإسلام السياسي. كما يشارك «تريندز» في معرض أبوظبي الافتراضي للكتاب لضمان وصول إصداراته المتنوعة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

وتتضمن إصدارات المركز المشاركة في المعرض سلسلة متميزة من أحدث الإصدارات العلمية، والتي تشمل عدة كتب عن جماعة الإخوان المسلمين، هي: «جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس»، و«الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات.. الأهداف.. المستقبل»، و«النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.. النشأة، الأهداف، التطور»، و«البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال والتمويل». وكتاب «المراجعات في تجارب الحركات الإسلاموية في مرحلة ما بعد الربيع العربي: حركة النهضة أنموذجاً»، هذا إضافة إلى كتاب «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والانشقاق عنها في الدول الغربية» من تأليف لورينزو فيدينو مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن.

كما تتضمن هذه الإصدارات مجموعة من الكتب التي ترصد التحولات التي شهدها العالم في ظل جائحة «كوفيد-19»، أهمها: كتاب «عالم ما بعد كوفيد-19: حدود التغيير المحتمل في النظام العالمي»، وكتاب «دور الاتحاد الأوروبي في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19»، وكتاب «أسواق النفط في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19»، وكتاب «الإمارات وجائحة كوفيد-19.. نموذج في إدارة الأزمة وتحقيق التعافي المستدام»، وكتاب «كوفيد-19: التحولات الجيواستراتيجية العالمية وآفاق المستقبل»، وكتاب «تطور لقاحات كوفيد-19.. السباق نحو القضاء على الوباء والاستفادة من دروس التاريخ».