نهيان بن مبارك يزور «أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثلاثين، والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وهي الدورة التي تحل فيها جمهورية ألمانيا الاتحادية ضيف شرف، إضافة إلى الدورة القادمة أيضاً، لتسليط الضوء على ما تمتلكه من كنوز أدبية ومعرفية وثقافية وفكرية في مختلف المجالات.

نهيان بن مبارك خلال حضوره توقيع كتاب سليمان الجاسم

واطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال جولته في المعرض والأجنحة المشاركة، بحضور الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، على ما تعرضه دور النشر المحلية والعربية والعالمية من إصدارات متنوعة تغطي شتى أوجه المعارف الإنسانية. كما حضر معاليه خلال زيارته المعرض توقيع كتاب الدكتور سليمان الجاسم «القوى العاملة والتعليم في دولة الإمارت العربية المتحدة».