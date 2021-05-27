عوشة المنصوري أصغر صقارة في الإمارات

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

عوشة المنصوري مرشحة للتسجيل في موسوعة «جينيس»، وفي قائمة اليونسكو كأصغر صقارة في العالم. والدتها مؤلفة كتاب «كيف تُصبح صقاراً»، وجاء استلهاماً من هواية ابنتها عوشة، وهو يسهم في تعزيز الهوية التراثية لدى الأطفال في تعليمهم أدوات التعامل مع الصقور ورحلات القنص وجوانب مختلفة من الثقافة الأصيلة المتصلة بذلك.

خلال زيارتها لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، قالت عوشة بنت خليفة المنصوري، إن المعرض يعزز المشهد الثقافي والتراثي، والثقافة ركن أساسي من أركان الهوية الوطنية، ومن خلال المعرض نستلهم الأفكار بما يحتويه من تعدد ثقافات ومشاركات متنوعه من كل دول العالم، مؤكدة: من خلال وجودنا ننقل للمشاركين روح الأصالة الإماراتية والتراث الذي نعتز به.

وتابعت المنصوري: من خلال التعلم والاطلاع على تفاصيل ثقافة الصقارة والتعامل مع الطير ندرك قيمته المعنوية ومكانته في نفوس آبائنا وأجدادنا، وعلينا أن نهتم بتفاصيل ماضينا لننقلها للأجيال القادمة.

وبرزت موهبة عوشة من خلال الاهتمام بهذه الثقافة الأصيلة، المتعلقة بالصيد بالصقور، وأيضاً عن طريق التدريب أو المشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية، ما مكنها من أن تكون قريبة من هذه الهواية التراثية الأصيلة، وتعكس روح الهوية الوطنية، رغم صغر سنها الذي لا يتجاوز السبع سنوات. ولاشك أن تجربتها المبكرة في مجال الصيد بالصقور وشغفها بهذه الهواية يعزز لديها حب الاستطلاع والتعلم والبحث والمتابعة الحثيثة عن طريق والدتها أثناء رحلات الصيد.