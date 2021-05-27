جلسة لـ«صالون أقدر الثقافي» حول الاستعداد للخمسين

أبوظبي (وام)

عقد برنامج خليفة للتمكين «أقدر» جلسة صالون أقدر الثقافي تحت عنوان «الاستعداد الثقافي للخمسين القادمة» على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب. واستضاف الصالون الدكتور ماجد عبد الله بوشليبي الكاتب والباحث والمسرحي، الأمين العام للمنتدى الإسلامي في الشارقة، وحارب الظاهري المسؤول الثقافي في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، وجمال الشحي مؤسس ومدير دار كتاب للنشر، وحاورهم المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين - أقدر. وتناولت الجلسة الجهود المبذولة من المؤسسات الثقافية والإبداعية الفاعلة في المشهد الثقافي بالدولة لصياغة منظومة متكاملة من الخطط والبرامج والسياسيات التي تسهم في الارتقاء بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وبما يتماشى مع أهداف الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وأكد المستشار الدكتور إبراهيم الدبل أهمية تعزيز الجهود الوطنية لتمكين الصناعات الثقافية والإبداعية التي باتت من أسرع الصناعات نمواً وأكثرها نشاطاً على الصعيد الدولي نظراً لقدرتها على توفير العوائد الاقتصادية وفرص العمل للشباب.. مشيراً إلى أن السياسات والحوافز الاقتصادية هي قاعدة التحول نحو الانطلاق لاقتصاد تنافسي مستدام يستمد مصدر قوته من العقول البشرية التي تتسم بالتجدد والابتكار. ومن جانبه قال جمال الشحي إن صناعة النشر في دولة الإمارات تطورت بشكل متسارع خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص لدور النشر المحلية، فمع وجود مسرعات تقنية امتدت إلى عالم النشر هناك فرص للتنافس على المستويين الإقليمي والعالمي. وشدد على ضرورة تبني مفهوم السوق العالمي المفتوح بدلاً من التركيز المحلي.

واستعرض الدكتور ماجد عبد الله بوشليبي العلاقة بين الاقتصاد والثقافة من جهة والتنمية الشاملة من جهة أخرى، مؤكداً أن التنمية تشكل حراكاً في الإطار الثقافي والاقتصادي وهي منتج لكليهما. وأشاد حارب الظاهري بجهود برنامج خليفة للتمكين وتبنيه مبادرة أقدر للكتابة بالتعاون مع دار كتاب للنشر، بهدف إعداد مبدعين في مختلف المجالات الأدبية والعلمية، وبما يوفر في المستقبل مجموعة من الكتب المتميزة في إطار منظم، لتصبح هذه الإبداعات بداية لبناء مكتبة توعوية إبداعية.