كتب الحضارة العربية تتلألأ في أروقة دور النشر بـ«أبوظبي للكتاب»

ناصر الجابري (أبوظبي)

تفرد معرض أبوظبي للكتاب، باستعراض مجموعة من دور النشر الأوروبية لعدد من الكتب القيمة ذات الإرث التاريخي العربي، والتي تتميز بالمكانة الرفيعة في ذاكرة الحضارة العربية، عبر مشاركة دور النشر بعدد من النسخ النادرة والأصلية لأهم المؤلفات، التي شكلت داعماً للحركة العلمية المعرفية في القرون الماضية، وباتت مصدراً ومرجعاً لكبار العلماء والباحثين.

وشهد المعرض، عرض النسخة المترجمة باللاتينية لعدد من أعمال لكتب العالم الكبير «الزهراوي»، والذي يعد من أعظم الجراحين الذين ظهروا في العالم الإسلامي، ووصفه الكثيرون بأبي الجراحة الحديثة، حيث تعد أعظم مساهماته في الطب كتاب «التصريف لمن عجز عن التأليف»، الذي يعد موسوعة طبية من ثلاثين مجلدًا. كان لمساهماته الطبية سواء في التقنيات الطبية المستخدمة أو الأجهزة التي صنعها تأثيرها الكبير في الشرق والغرب، حتى أن بعض اختراعاته لا تزال مستخدمة إلى اليوم، حيث تباع النسخة اللاتينية المترجمة من النسخة الأصلية ضمن المعرض بقيمة 350 ألف يورو.

واستعرضت دور النشر أيضاَ، نسخة تباع بقيمة 140 ألف يورو من كتاب المناظر للعالم ابن الهيثم، حيث يعد كتاباً مهماً في تاريخ تطور علم البصريات، ووضع أسس البصريات الفيزيائية الحديثة بعد أن غيّر جذرياً طريقة فهم الضوء ورؤية الأشياء وفي العلم بشكل عام، حيث وضعت مقدمة في المنهج العلمي التجريبي كنتيجة لذلك، كما وصف ابن الهيثم «بأبي الفيزياء الحديثة» و«رائد المنهج العلمي الحديث» ومؤسس الفيزياء التجريبية.

وشملت الكتب، استعراضاً لنسخ قيمتها 285 ألف يورو و 175 ألف يورو من كتاب «ألف ليلة وليلة»، حيث جمع العمل على مدى قرون، من قِبل مؤلفين ومترجمين وباحثين من غرب ووسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا، وتعود الحكايات إلى القرون القديمة والوسطى لكل من الحضارات العربية والفارسية والهندية والمصرية وبلاد الرافدين.