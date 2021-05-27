«الدولي للدراسات الاستراتيجية» يعرض إصداراته الفكرية في معرض أبوظبي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

يزخر جناح المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021 بدولة الإمارات، بمجموعة من الإصدارات والكتب والدراسات التحليلية والدوريات والمجلات، المتصلة بالشؤون السياسية والجيوسياسية والاقتصادية الدولية والشرق أوسطية والخليجية وغيرها، والتي تهدف إلى بلوغ نتائج تتطابق مع أو تقارب حقائق ومضامين الظواهر والمستجدات الدولية والاجتماعية العينية.

ومن أبرز الكتب التي يعرضها المركز بغرض توزيعها على المهتمين من زوار المعرض الذي يستمر حتى 29 مايو الجاري، كتاب «الحسابات الجيوسياسية للاتفاق الإبراهيمي»، وكتاب «التمدد الجيوسياسي الروسي في أوراسيا والشرق الأوسط الكبير»، وكتاب «ممر إيران إلى المتوسط.. الدوافع والآثار»، وكتاب «تحولات السياسة التركية وانعكاساتها في الخارج»، وكتاب «تحولات جيوسياسية»، وغيرها.

وبمناسبة المشاركة الأولى للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، قال الدكتور علم الدين عبد الله، مدير المركز، إن المعرض نشاط محلي وإقليمي وعالمي مهم ومنارة معرفية وثقافية وفكرية رفيعة المستوى، حيث أُطلق المعرض لأول مرة في عام 1981 برعاية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة إلى يومنا هذا، مؤكداً أن المعرض تحول إلى صرح منشود يعكس الرسالة الحضارية لدولة الإمارات الداعية لتعزيز مكانة العلم والمعرفة والكتاب وتشجيع القراءة، وترسيخ التعايش والانفتاح والتسامح والأخوة الإنسانية في العالم أجمع.

وأوضح الدكتور علم الدين أن المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية يهدف من مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إلى التعريف بالمركز ورؤيته ورسالته وأهدافه، وعرض إصدارات المركز وتوزيعها على المهتمين، وكذلك إقامة شراكات استراتيجية وبناء قنوات تواصلية مستدامة مع مراكز الدراسات والخبراء والباحثين المحليين والدوليين، وتنظيم وإدارة الندوات على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في إيصال رسالة وأهداف المركز لخدمة المجتمع ونشر المعرفة السياسية والعمل على تحقيق الانتشار والتطوير وتفعيل التواصل مع المجتمعات السياسية دولياً، والحفاظ على المكانة الرائدة للمركز في نشر المعرفة المجتمعية.

وأضاف أن المركز يجري الدراسات المنهجية والعلمية والاستشرافية، وكذلك البحوث الميدانية والمقترحات العلمية في دولة الإمارات وخارجها، لتتحول فيما بعد لكتب ودراسات معمقة، وأنه في سبيل تجويد إصداراته، يقوم بالتعاون مع طائفة من الباحثين والخبراء المحليين والدوليين ذوي الخبرات الواسعة والرؤى الإقليمية والدولية المتقاطعة مع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.