الحمادي: «أبوظبي للكتاب» رسالة أمل على التعافي المستدام من «كورونا»

أبوظبي (وام)

قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثلاثين رسالة أمل للجميع تؤكد قدرة الإمارات على التعافي المستدام من جائحة «كورونا». وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات خلال زيارته معرض أبوظبي الدولي للكتاب: إن تنوع المشاركات المحلية والدولية والزخم الذي يشهده المعرض يؤكدان مكانته الراسخة عربياً وعالمياً، حتى بات منصة رائدة للتبادل الثقافي والمعرفي والحوار الحضاري.

وعبّر معاليه عن سعادته بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدعم المكتبات المدرسية وإثرائها بالكتب في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفلسفية والعلوم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه المكرمة السخية لها أثر كبير في تمكين الطلبة من الاطلاع على أحدث إصدارات الكتب، والمساهمة في رفع قدراتهم في القراءة والاطلاع والثقافة.

وأضاف أن الإمارات تشارك سنوياً في تحدي القراءة العربي، إذ يمثل توفير هذا الكم الهائل من الكتب في المكتبات المدرسية تشجيعاً للطلاب على تنمية مهاراتهم ومبادراتهم وثقافتهم. وأكد أن المعرض يزخر بالعديد من الإصدارات الجديدة في مختلف المجالات في ظل الحضور المشرف للناشرين الإماراتيين بتميزهم وإبداعاتهم في الإصدارات.

وأشار إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021 دليل كبير على نجاح مرحلة التعافي المستدام في الإمارات من جائحة «كورونا». ويمثل منصة للحوار وتبادل المعرفة، حيث تنظم وزارة التربية والتعليم العديد من اللقاءات خلال فعالياته مع دور النشر المشاركة، لتعريفهم بتوجهات الوزارة والتوجهات المعرفية والإبداعية المستقبلية للإمارات، حتى يتمكن الناشرون من توفير وإصدار الكتب التي تناسب وتواكب احتياجات وزارة التربية والتعليم.