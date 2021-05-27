مخطوطات نادرة في «أبوظبي للكتاب»

ناصر الجابري وخلفان النقبي (أبوظبي)

شهد معرض أبوظبي للكتاب، حضوراً لافتاً للوثائق المهمة والمخطوطات النادرة، ومجموعة من النسخ القيّمة حول عدد من أهم المؤلفات التي عرفها الأدب العالمي، حيث تسابقت دور النشر العالمية لاستعراض أهم مقتنياتها النادرة وإبرازها للزوار.

«بردية آني»

استعرضت دور النشر الأوروبية عدداً من النسخ والمخطوطات القيّمة، حيث تم عرض نسخة من كتاب الموتى «بردية آني» وهي مخطوطة من ورق البردي بخط مائل من الهيروغليفية ورسوم توضيحية ملونة يعود تاريخها إلى نحو عام 1250 قبل الميلاد في عصر الأسرة التاسعة عشرة للمملكة الجديدة لمصر القديمة.

ولأول مرة شهد المعرض، تقديم نسخة طبق الأصل من كتاب الموتى، إضافة إلى تعليق يشرح بالتفصيل كلاً من الملصقات الـ37 المصورة من المتحف البريطاني في لندن، ويتضمن التعليق أيضاً ترجمة لجميع النصوص الهيروغليفية لواحدة من أهم القطع الأثرية في التاريخ، التي بفضلها استطعنا تعلم وفهم الدين والثقافة المصرية القديمة.

مخطوطة «فوينيتش»

وشهد المعرض عرض نسخة من مخطوطة فوينيتش، الذي يعد أحد الكتب الأكثر غموضاً حول العالم، حيث يضم مخطوطة من مادة البرشمان المغلفة بالجلد، وتتكون من الأصل من 136 بطاقة من الورق، ويعود اسمها إلى المستكشف البولندي فوينيش وهو مقتني آثار شهير اشتراها عام 1912، وتعتبر من أكثر الآثار المكتوبة بخط اليد غموضاً في العصور الوسطى.

«كودكس ليستر»

ويضم المعرض نسخة من «كودكس ليستر»، الذي تنفرد نسخته الأصلية بالسعر الأغلى حول العالم في المخطوطات، حيث تضم المخطوطة وثيقة متكاملة كتبها ليونادرو دافنشي مستخدماً خطه المميز، ومدعوماً برسومات ومخططات عديدة.

ويشهد المعرض كذلك استعراضاً لنسخة من مخطوطة «زيفوسكي»، حيث تشتمل المخطوطة على الكثير من المعلومات حول تربية الخيول العربية، كما تحفل بالكثير من المعلومات حول الحياة والعادات وأساليب حياة البدو الفريد قبل 200 عام، كما تحتوي على 400 من الرسومات الملونة التي تشكل مصدراً للبحث في الثقافة والعادات المحلية.