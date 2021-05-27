«أبوظبي للكتاب»: فعّاليات متنوّعة لجميع الفئات العمرية ثقافة

أبوظبي (الاتحاد)

تتناول جلسات سادس أيّام معرض أبوظبي الدولي للكتاب موضوعات تهم الكتّاب الناشئين ورسامي القصص وأمناء المكتبات ومحبي المأكولات الإيطالية، حيث يقدّم المعرض برنامجاً حافلاً بالجلسات الثقافية والمهنية المتنوّعة، بالإضافة إلى جلسات قرائية وعروض فنية للزوّار الصغار، وسيتم بث جميع الجلسات عبر المنصات الرقمية التابعة للمعرض.

الجائحة وتحولات القوة

وتقدّم «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جلسة للتعريف ببرلمان قادة المستقبل، وهي مبادرة تهدف إلى تأسيس جيل قادر على العيش بأمن وسلام، وبناء قادة للمستقبل وتدريبهم على التحاور والمناقشة والمشاركة في صناعة القرار. تنطلق الورشة الساعة 11 صباحاً على المسرح الثاني في قاعة 10.ويسلّط المعرض الضوء على حقوق رسامي الكتب، وذلك خلال جلسة بعنوان «الحقوق والتراخيص: الأعمال المشتركة وعقود الرسامين». ولا تحظى عقود الرسامين بنفس الاهتمام الذي تحظى به عقود المؤلفين، على الرغم من الطلب الكبير على الكتب المصوّرة والرسامين في أبوظبي. وتتحدّث خلال الجلسة الحوارية أنجيلا شاف دي لافادو، مدير الحقوق دار ددن للنشر، وستتوفّر ترجمة فورية إلى اللغة العربية. تنطلق الجلسة الساعة 2 ظهراً على المسرح الرئيسي في قاعة 9.

وتحت عنوان «هل غيّرت الجائحة قوة الجغرافيا السياسية؟»، يشارك المؤرّخ والكاتب البريطاني جيريمي بلاك، وباراغ خانا، قائد شاب للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتقديم نظرة فاحصة على التعافي الاقتصادي في آسيا وآفاق المنطقة في ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية، وما صاحبها من تغيّرات في القوّة العالمية. تنطلق الجلسة الساعة 4 عصراً على المسرح الرئيسي في قاعة 9، وتتوفّر ترجمة فورية إلى اللغة العربية.

فنتازيا الرواية

ويستضيف المعرض الشيف الشهير جينارو كونتالدو في جلسة بعنوان «باستا بيرفيكتو!»، وهو عنوان الكتاب الذي ألّفه كونتالدو، وسيتحدّث عن حياته وحبّه للطعام الإيطالي، بينما يحضر طبقاً إيطالياً أصيلاً مثالياً ولذيذاً من كتابه الجديد. تنعقد الجلسة الساعة 5:30 مساءً على المسرح الرئيسي في قاعة 9، وتتوفّر ترجمة فوّرية إلى العربية.ويسلّط صالون الملتقى الضوء على فنتازيا الرواية العربية بمشاركة الكاتبين المصريين هاني عبد المريد ومحمد الفخراني، وتحاول هذه الندوة سبر أغوار عالم المتخيّل بحيثياته وانفعالاته وانعكاساته من خلال تسليط الضوء على أثر المتخيّل في الأعمال الروائية العربية. تنطلق الورشة الساعة 6 مساءً على المسرح الثاني في قاعة 10.

ويقدّم الكاتب والباحث والقاصّ الإماراتي سلطان العميمي جلسة بعنوان «كائن أزرق، أو ربما» في تمام الساعة 7 مساءً على المسرح الرئيسي في قاعة 9. ويناقش الكاتب كيف يقدّم نموذج القصة القصيرة بعض الفوائد الفريدة للكاتب، مثل الإيجاز والصوت والفرص لتعريف القراء بموضوعات وجوانب غير عادية في المجتمع، ما يجتذب فضولهم ويشجّعهم على قراءة ما بين السطور.

ويستضيف المعرض حفليْ توقيع كتاب اليوم، حيث يشهد المعرض حفل توقيع الطبعة الثانية من كتاب «المتوصف»، الذي يقدّم أمثالاً وحكماً من الإمارات من جمع وتدقيق وإعداد وتقديم عبدالله حمدان بن دلموك، وذلك في تمام الساعة 5 مساءً في جناح F02 في قاعة 10، كما يستضيف حفل توقيع كتاب «مكتبة مثقف» للكاتبة نجاة الفارس، وذلك في جناح معهد الشارقة للتراث الساعة 5:30 مساءً.

المطر في التراث

ويستضيف المعرض، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون حواراً بين مبدعين من الإمارات، وهم الباحثة والشاعرة شيخة محمد الجابري، التي ستتحدّث عن إصدارها الجديد «غائم جزئياً»، والباحث جميع سالم الظنحاني، الذي سيتحدّث أيضاً عن إصداره «المطر في الموروث الشعبي الإماراتي». تنطلق الجلسة الساعة 7:30 مساءً على المسرح الثاني في قاعة 10.

ويشارك كلٌ من الشاعرة نجوم الغانم، وعفراء عتيق، ومارك فيدس، وشمّة البستكي، وزينة هاشم بيك، ودانابل غوتيريز، وكارلوس أندريز غوميز في بانوراما شعرية احتفالية الساعة 8:30 مساءً على المسرح الرئيسي في قاعة 9.

ويستضيف المعرض ستيفانو ريكيا، من إدارة الشركاء الاستراتيجيين في قطاع النشر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى جوجل، الذي سيتحدّث عن التحديات التي تواجه قطاع المكتبات في ظل جائحة كورونا الحالية والفرص الرقمية المتاحة حتى الآن، وذلك في جلسة بعنوان «مشروع مكتبة من جوجل» الساعة 4 عصراً عبر قنوات المعرض الرقمية.

وتطل الكاتبتان أنابيل كنتاريا وجيسيكا جارلفي لتقديم نصائح لكتابة الروايات وكيفية نشرها، حيث ستأخذ الكاتبتان الكتّاب الجدد والمخضرمين عبر عملية كتابة رواية، وتشاركان معهم النصائح والاقتراحات لتحسين استمتاع المشاركين بالكتابة، كما ستتطرّقان إلى رحلاتهما في النشر وتقدّمان معلومات مفيدة حول كيفية تحقيق هذا الهدف.

أبطال مارفل

وستقدّم مكتبة أبوظبي للأطفال عروض رقص لشخصيات أبطال مارفل الخارقين على المسرح الرئيسي في الساعة 5 مساءً و6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرض ثالث مصحوباً بورشة عن الرقص على المسرح الثاني الساعة 5 مساءً، كما ستقدّم المكتبة جلسة قرائية الساعة 8:30 مساءً تليها ورشة عن كتابة القصص وعرضاً فيزيائياً شيّقاً للأطفال الحاضرين. وستقدّم دار البيطار للنشر ورشة تفاعلية للأطفال على المسرح الثاني الساعة 7 مساءً.