شخصيات «إكسبو 2020» في «الشارقة القرائي»

الشارقة (وام)

أطلقت دار النشر البريطانية «أوستن ماكولي» خلال مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل كتاباً حول شخصيات إكسبو 2020 دبي «راشد ولطيفة». ويأتي كتاب الأنشطة الخاص بشخصيات إكسبو 2020 دبي مليئاً بالاختبارات والتحديات والأنشطة، الممتعة ويتناول كل ما يقدمه الحدث الدولي والتطورات التقنية المثيرة للاهتمام في مجالات الطاقة والبيئة والاستدامة.

وأعربت سارة تايلور مدير التجارة والاستثمار في قسم التجارة الدولية في السفارة البريطانية بدبي عن سعادتها بحضور حفل إطلاق أوستن ماكولي للنشر لكتاب الأنشطة الرسمي الخاص بشخصيات إكسبو 2020 دبي، الذي اعتبرته فرصة للأطفال للتعرف على الموضوعات الرئيسة الثلاثة لإكسبو 2020 دبي وهي الفرص والتنقل والاستدامة بطريقة تفاعلية وشيقة. ومن جانبها قالت جيد روبرتسون مديرة النشر الدولي في دار أوستن ماكولي للنشر: «هدفنا كان إطلاق الكتاب في بيئة تتمكن فيها العائلات من المشاركة بشكل تفاعلي لإثارة اهتمام الأطفال بكتاب الأنشطة التعليمي».