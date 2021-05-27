هالة بدري: الحركة الإبداعية في دبي والإمارات تسير نحو العالمية

دبي (الاتحاد)

أشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة»، بالتنوع والثراء الفكري والفني الذي عكسته المشاريع المشاركة في «معرض الخريجات2021» الذي نظمته كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد لاستعراض مشاريع خريجات الكلية، وذلك خلال زيارتها للمعرض الذي أقيم في حي التصميم بدبي في الفترة من 17 حتى 27 مايو الجاري.

كان في صحبة هالة بدري أثناء تجوالها في أرجاء المعرض خالد الخزرجي، نائب رئيس جامعة زايد، وكلايتون ماكنزي نائب مدير الجامعة ورئيس الشؤون الأكاديمية، وكيفن بادي، عميد كلية الفنون والصناعات الإبداعية، والعنود بوخماس أستاذة جامعية للتصميم الجرافيكي في جامعة زايد.

وأثنت هالة بدري على أعمال خريجات الكلية في الفنون والتصميم التي ضمّت 66 مشروعاً ضمن تخصصات الكلية الأربعة: الرسوم المتحركة، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي، والفنون المرئية، وقالت: «تمثل الأعمال المعروضة خلاصة تجربة الطالبات الفنية والإبداعية خلال مسيرتهن الجامعية التي تبلورت بفكر وإبداع في مشاريع تخرجهن، وتدل على نضج فني يقف وراءه تدريب مكثف بفضل جهود كوادر أكاديمية خبيرة في الجامعة، وأتمنى أن يكون هذا المعرض بداية مشوار مزدهر لهن في فضاء الإبداع».

وأضافت بدري، أن الحركة الإبداعية في دبي والإمارات تسير نحو العالمية، ونحن ملتزمون باحتضان هذه المواهب الشابة وتسليط الضوء عليها والأخذ بيدها لتكون جزءاً من مستقبل مشرق للصناعات الإبداعية في الإمارة، ورافداً من روافد تحقيق رؤيتنا في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب، وعاصمةً عالمية للاقتصاد الإبداعي». وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم d3: «يسعدنا مجدداً في حي دبي للتصميم استضافة معرض استثنائي لأعمال طلبة كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، وبصفتنا وجهة عالمية لقطاعات التصميم والابتكار التي تجمع آلاف المبدعين معاً، فإننا معنيون بالأخذ بيد الشباب وتشجيعهم، وخاصة أنهم جزء أساسي من تميز مجتمعنا الإبداعي، لأن هؤلاء الشباب هم عماد اقتصاد المعرفة». وأضافت البستكي: «تماشياً مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي نمضي قدماً مع شركائنا الاستراتيجيين لتعزيز مكانة دبي كمركز إبداعي عالمي.