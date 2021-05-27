مسرحية «كتاب الأحلام» في «الشارقة القرائي»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» عن نفاد كامل تذاكر مسرحية «كتاب الأحلام» التي تجمع الجمهور في مركز إكسبو الشارقة أيام الخميس 27 مايو، والجمعة 28 مايو عند الساعة 7:30 مساءً، ويوم السبت 29 مايو عند الساعة 6 مساءً.

وتروي المسرحية، التي تعد أول إنتاج لهيئة الشارقة للكتاب، حكاية فتاة تسعى لتحقيق أحلامها عبر المسابقات الثقافية، فتحظى بالفوز بكتب تثري مكتبتها، إلى أن يأتي يوم تجد فيه كتاباً يدخلها إلى عالم مليء بالمعرفة والخيال يجعلها تكتشف من خلاله الكثير من الحلول بمساعدة العديد من الشخصيات.

وتأتي المسرحية من بطولة الفنانة هبة الدري، محمد المسلم، بدر الشعيبي، ناصرعباس، فهد الصالح، وديمة أحمد، غرور صفر، جنى الفيلكاوي، أحمد بن حسين.