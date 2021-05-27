«بيت الحكمة» يعزز حب التعلّم بحزمة أنشطة ممتعة للأطفال

الشارقة (الاتحاد)

يقدم «بيت الحكمة» أحدث أنموذج لمكتبات المستقبل بالشارقة، سلسلة من ورش العمل التفاعلية المتنوعة التي تجمع بين العلوم والتكنولوجيا والفن، بهدف إطلاق العنان لمخيلة الصغار وتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، وذلك ضمن جناحه المشارك في الدورة 12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي تقام في مركز إكسبو الشارقة وتتواصل حتى 29 مايو الجاري.

واستضاف «بيت الحكمة» الثلاثاء 25 مايو، في القاعة 5 مجموعة من ورش العمل التي أخذت الأطفال في رحلة علمية لاستكشاف أسرار التفاعلات الكيميائية من خلال إجراء التجارب العملية، وشارك الصغار في لعبة صامتة قام فيها أحدهم بتمثيل الاسم المكتوب في الورقة التي يختارها، باستخدام حركات اليدين، إذ يتوجب على الآخرين معرفته، ويتم الكشف عنه من خلال الصور والأشكال خلف رمز الاستجابة السريع (QR).

وخلال جلسة قرائية لكتاب «الأخطاء الجميلة» الحائز على عدة جوائز، تعلم الأطفال أن الأخطاء تقدم لهم فرصة لاكتساب تجارب جديدة ومفيدة تساعدهم على تنمية إبداعاتهم، حيث قاموا خلال الورشة بتحويل تلك الأخطاء، مثل قطعة من الورق الممزق أو بقعة الحبر، إلى شخصيات ومخلوقات خيالية.

وتضمن برنامج يوم الأربعاء 26 مايو، مجموعةً من ورش العمل التي تتمحور حول الموسيقى وتعزيز الرفاهية والأدب، تعرف فيها الأطفال على الآلات الموسيقية وطريقة عملها، كما تمكنوا من تحسين مهارات التركيز الذهني والتوازن العقلي لديهم من خلال رسومات «الماندالا»، إلى جانب ورشة فنية عملية يتعلمون فيها طريقة تحديد أشكال الأشياء وأحجامها وملمسها. وقّدم «بيت الحكمة» للأطفال يوم الخميس 27 مايو، ورشة علمية تعلم فيها الأطفال طريقة كتابة رسائل سرية لأصدقائهم وعائلاتهم، وأتاحت لهم فرصة تطوير العديد من المهارات من خلال إنجاز سلسلة من المهمات التي يتوجب عليهم القيام بها ليتمكنوا من الخروج من «غرفة الواقع الافتراضي»، فيما ركزت ورشة «صنع السلايم» على اللعب الحسي لمساعدة الأطفال على تنشيط حواسهم وتحفيز خيالهم.

وسيكون الصغار خلال عطلة نهاية الأسبوع على موعد مع سلسلة من ورش العمل الممتعة، حيث يبدأ يوم الجمعة 28 مايو بورشة موسيقية فنية يمكنهم فيها تسجيل أغنيتهم الخاصة، فيما يطورون مهاراتهم الحركية البصرية من خلال ورشة فن «الخط العربي».

ويختتم «بيت الحكمة» مشاركته في المهرجان القرائي بورشة علمية بعنوان «تجربة أوبليك» وورشة تقنية تفاعلية بعنوان «البطاقة المضيئة»، إلى جانب ورشة «رسم المناظر الطبيعية» باستخدام الأشرطة اللاصقة والطلاء.