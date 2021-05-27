«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تواكب «القرائي للطفل» ببرنامجين

الشارقة (الاتحاد)

في إطار مواكبتها لفعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «لخيالك» في مركز إكسبو الشارقة لغاية 29 مايو الجاري، تقدم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون برنامجين الأول بعنوان «لخيالك» على أثير إذاعة الشارقة، والثاني «أطفالنا والكتاب» على تلفزيون الشارقة.

ويستهدف البرنامجان الأطفال واليافعين لتعريفهم بفعاليات المهرجان وتشجيعهم على حضور الورش والجلسات التي تتناول مختلف حقول المعرفة والإبداع بما يسهم في الارتقاء بمعارفهم ومهاراتهم وفتح أفق التعلم والابتكار أمامهم.

«لخيالك»

تحرص إذاعة الشارقة على بث برنامج خاص بكل دورة من دورات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وتتخذ من شعار المهرجان هذا العام عنواناً لبرنامجها، ليأتي عنوان البرنامج لهذه الدورة «لخيالك»، كما تتيح للأطفال واليافعين فرصة تقديم البرنامج، حيث يقدم البرنامج لهذا العام كل من مزنة النجيب (11 سنة)، وعبدالعزيز العامري (12)، ويوسف بن علي، وذلك إلى جانب معدة ومقدمة البرنامج عائشة الحمودي.

ويُبث البرنامج خلال أيام المهرجان من الأحد والخميس من الساعة 5 وحتى الساعة 6 مساء بالإضافة إلى بثه على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة ومنصة «مرايا».

واستضاف البرنامج، إلى جانب عرضه للورش والجلسات التي تناولها المهرجان، نخبة من الضيوف منهم أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والكاتب فيصل السويدي، وبدر صعب رئيس قسم الاتصال المؤسسي في هيئة الشارقة للكتاب، والعريف مصطفى أحمد حسن قسم توعية المجتمع في قيادة شرطة الشارقة، بالإضافة إلى مجموعة من المعنيين في دور النشر المشاركة للحديث عن أبرز العناوين الموجودة في المهرجان، منهم سمير الخطيب المسؤول عن المحتوى الرقمي في دار ظمة، وأحمد الحلبي من دار الحافظ في سوريا، وكمال حلاوي مسؤول دار الحدائق، ومحمد عنتر حسين مدير المبيعات في واحة الحكايات.

«أطفالنا والكتاب»

وكعادته أيضاً في كل دورة من دورات المهرجان، يعرض تلفزيون الشارقة برنامجاً بعنوان «أطفالنا والكتاب» يغطي من خلاله الورش والجلسات الثقافية والحوارية والترفيهية في المهرجان، ويقدمه أيضاً أطفال ويافعون بعمر 14 إلى 17 عاماً، وهم مريم السويدي، ومايد المر، وميرة وعليا الزرعوني، في حين تعده منال البلوشي.

ويعرض البرنامج على مدى أيام المهرجان على قناة تلفزيون الشارقة في الساعة 3:50 عصراً على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة ومنصة «مرايا».

واستضاف البرنامج نخبة من الضيوف منهم الدكتورة اليازية خليفة كاتبة ومؤسسة دار الفلك للترجمة والنشر، وسارة علم مقدمة ورشة التصوير بالحركة البطيئة، ونعيمة علي الزرعوني مدير مكتب الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد دفع الله مسؤول مبيعات دار أشجار، وحنان الكربي استشاري موهبة وتفوق ومدير مركز موهبتي لتنمية القدرات، والمهندس محمد قبطان مقدم ورشة تصميم الآلات، ومؤيد وجيه مدير دار البشير للنشر، وحسن وهبة مدير دار «الأطفال الموهوبون» من لبنان، وعائشة الحمادي مقدمة ورشة أعماق المحيط، وذلك إلى جانب عرض جوانب مختلفة من ورش وجلسات المهرجان ولقاءات مع الزوار.