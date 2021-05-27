صغار يصنعون الروبوتات بـ«الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم الدورة ال12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» ضمن برنامج فعالياتها الخارجية ورشة تفاعلية بعنوان «سكريبيل بوتس»، تعقد في «دبي فستيفال سيتي مول».

وتتيح الورشة التي تستمر حتى 29 مايو الفرصة أمام الأطفال لتعلم كيفية استخدام المواد الاستهلاكية لصناعة روبوتات بسيطة يمكنها رسم لوحة فنية بأقلام الحبر والتلوين، حيث تجمع الورشة التي تناسب الأطفال بجميع فئاتهم العمرية بين مبادئ التكنولوجيا والفنون والتصميم في تجربة تعليمية وترفيهية فريدة.

وتقام فعاليات الورشة يومياً من الساعة الرابعة حتى التاسعة مساءً، وتتيح للمشاركين المبدعين الصغار الاحتفاظ بالروبوتات التي صنعوها.