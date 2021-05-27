هزاع بن زايد: القطاع الثقافي بدأ يتعافى من آثار الجائحة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن عودة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تبشر بتجدد النشاط والزخم في القطاع الثقافي الذي بدأ يتعافى شأن القطاعات الأخرى من آثار جائحة «كوفيد 19».

عودة معرض أبوظبي الدولي للكتاب برعاية الشيخ محمد بن زايد، تبشر بتجدد النشاط والزخم في القطاع الثقافي الذي بدأ يتعافى شأن القطاعات الأخرى من آثار جائحة كوفيد19، كما أن إعفاء الناشرين من رسوم المشاركة وتقديم المنح لهم، يسهمان في خدمة الثقافة والتشجيع على القراءة للجميع. — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) May 26, 2021

وكتب سموه في تغريدة على «تويتر»: «عودة معرض أبوظبي الدولي للكتاب برعاية الشيخ محمد بن زايد، تبشر بتجدد النشاط والزخم في القطاع الثقافي الذي بدأ يتعافى شأن القطاعات الأخرى من آثار جائحة كوفيد-19، كما أن إعفاء الناشرين من رسوم المشاركة وتقديم المنح لهم، يسهمان في خدمة الثقافة والتشجيع على القراءة للجميع».