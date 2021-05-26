«أبوظبي للغة العربية» يدشن مبادرة «ذخائر إماراتية»

أبوظبي (وام)

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أحدث مبادراته المعرفية بعنوان «ذخائر إماراتية» احتفاء بعام الخمسين، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021. يسعى مركز أبوظبي للغة العربية عبر هذه المبادرة التي تتضمن نشر وطباعة 100 كتاب في عامها الأول، إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد.

مرجعية معرفية

ويهدف مركز أبوظبي للغة العربية من خلال هذه المبادرة، إلى تنفيذ رؤيته القائمة على تأسيس مرجعية معرفية تسهم في تعريف أجيال المستقبل بتاريخ الإمارات، وإنجازاتها، ورموزها، وما شهدته من إنجازات كبرى، على مدى نصف قرن من الزمان. وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: لقد حققت الإمارات، منذ قيام الاتحاد، وعلى مدار خمسين عاماً متواصلة، إنجازات غير مسبوقة، وضرب أبناؤها أروع الأمثلة في شتى ميادين البناء الحضاري، وعاماً تلو الآخر شكلت صرحاً مهيباً وأنموذجاً فريداً يشهد بعظمته العالم أجمع. وأضاف: يحيل مسمى مبادرة «ذخائر إماراتية» بداية، إلى تقدير هذا المشروع الرائد، لأهمية المنتج الثقافي والأدبي والفكري والإعلامي والفني خلال المرحلة الماضية بالتوازي مع مختلف جوانب النهضة الأخرى.

مصادر موثقة

من جانبها قالت موزة الشامسي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب: يأتي الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعّاليات المعرض، ليعزز من حضور الثقافة الإماراتية في الفضاء الرقمي ونشرها بين الأجيال الشابة بصفة خاصة، فضلاً عن توفير مصادر موثقة للأعمال الأدبية التي ترصد إنجازات الدولة. وحول المحتوى الذي ستتضمنه «ذخائر إماراتية» قالت الشامسي: ستضم المجموعة الأولى 50 مؤلفاً، جارٍ الإعداد لإطلاقها في النصف الأول من هذا العام، فيما سيتم إطلاق المجموعة الثانية خلال النصف الثاني من العام نفسه، وستضم أيضاً 50 عنواناً في حين تم اعتماد إضافة 15 عنواناً جديداً كل عام.