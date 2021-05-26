جلسات وزيارات لـ «تراث الإمارات» في «أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن باقة الجلسات الحوارية التي ينظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، خلال مشاركته في فعاليات «أبوظبي للكتاب»، شهد جناح النادي أمس الأول، جلسة حوارية بعنوان: «المكتبة العربية الافتراضية.. تطبيق الوراق نموذجاً».

واستضافت الجلسة التي أدارها الباحث الدكتور محمد فاتح زغل، ومحمد عبد العزيز السقا المستشار الثقافي، ومدير تطوير المحتوى الرقمي العربي في موقع وتطبيق الوراق. وقدم محمد السقا عرضاً شاملاً لما يحتويه الموقع الذي يضم آلاف الكتب، ويعد أول مكتبة عربية على الإنترنت، ويهدف إلى نشر تراث الأمم والحضارات على الوسائط الإلكترونية.

كما استضاف الجناح الشاعر الدكتور محمد أبو الفضل بدران الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة بمصر، وعضو اللجنة العلمية لجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، في جلسة حوارية بعنوان: «الخضر في التراث العربي والعالمي». وأكد بدران أن الخضر - وهذا لقبه، وكنيته أبوالعباس - يعد من الشخصيات التي اختلط فيها الديني المقدّس بالأسطوري الشعبي.