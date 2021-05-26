شرطة أبوظبي تبرز إرثها التاريخي وتوثق مراحل تطورها

أبوظبي (وام)

تشارك شرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث عرضت خلال المشاركة صوراً لوزراء الداخلية منذ التأسيس، ابتداءً من المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان «رحمه الله»، كما تضمنت المعلومات التاريخية لنشأة الوزارة وتأسيسها منذ عام 1971، ويأتي ذلك تزامناً مع اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية.

وأكد المقدم الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، المشرف العام على الموروث الشرطي، أهمية دور وزارة الداخلية الريادي في المحافظة على الإنجازات إلى تحققها بكافة إداراتها التابعة لها.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على إرثها التاريخي وتوثيق مراحل تطورها، مشيراً إلى أن الحفاظ على الموروث هو واجب كل شخص يعمل في المؤسسة أو خارجها، وأن إبراز الدور التاريخي هو الأساس الذي انطلقت منه الوزارة وصولاً إلى العالمية في جهودها بنشر الاستقرار والأمن والأمان على مستوى الدولة. وعرضت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي مجموعة من الكتب الصادرة عن اللجنة، والتي قامت بتوزيع عدد كبير منها على الزوار لإبراز دور المنتسبين ثقافياً وأدبياً.