168 إصداراً في جناح الأزهر الشريف بمعرض «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

قال الدكتور محمد جمال عضو مكتب إحياء التراث بمشيخة الأزهر الشريف، إن مشاركة الأزهر الشريف في فعاليات الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تعد المرة الأولى من نوعها، وتأتي في إطار الحرص على المشاركة في المعارض الدولية باعتبارها نافذة لنشر ثقافة الإسلام الوسطي التي يرفع لواءها الأزهر الشريف. وأضاف جمال أن جناح الأزهر الشريف يستعرض أكثر من 168 من الإصدارات المختلفة المطبوعة والمترجمة لأكثر من لغة، تتنوع بين كتب تراثية محققة ومراجعة، وبين كتب شرعية كتبها أعلام الأزهر الشريف بفكرهم الوسطي الذي يحمل الإنارة لجميع المسلمين في مختلف بلدان العالم.

وأعرب عضو مكتب إحياء التراث بمشيخة الأزهر الشريف عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على جهودها المتميزة في تنظيم الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في ظل جائحة «كورونا» وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية المستوى، تعكس الحرص على سلامة العارضين والزائرين. وأشار إلى أن مشاركة جناح الأزهر الشريف في المعرض جاءت مراعية لجانب الأطفال حيث يوجد ركن للطفل، كما أن هناك جانباً فنياً يتمثل في الخط العربي والزخارف الإسلامية، لإثراء الثقافات المختلفة باهتمام الأزهر بمختلف الفنون، ومنها الفنون الإسلامية. ومن جانبه قال إسماعيل عبده، فنان تشكيلي وخطاط بمشيخة الأزهر الشريف، إن مشاركة الأزهر الشريف في المعرض تأتي للمرة الأولى خارج جمهورية مصر العربية، مضيفاً أن ركن الخط العربي يستعرض فنون وجماليات الخط العربي إسهاماً في التعريف بالهوية العربية والإسلامية، والتي تجسد اهتمام الأزهر الشريف بالفنون الإسلامية وأهمها الخط العربي. وأضاف أن جامع الأزهر الشريف يزخر بفنون العمارة والخطوط العربية والزخارف الإسلامية التي تعكس قيمة التراث الإسلامي الغني، الذي يتوجب علينا استعراض جمالياته خلال الملتقيات الثقافية والفنية والأدبية داخل مصر وخارجها.

يذكر أن الأزهر الشريف يمتلك مكتبة تعد من أعرق مكتبات العالم حيث تضم مخطوطات يدوية يرجع تاريخها إلى ما يقرب من ألف عام.