«دبي للثقافة» تحصد 6 جوائز من «ترانسفورم» 2021

دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» 6 جوائز تضمنت أربع ذهبيات وفضية وبرونزية، في حفل توزيع «جوائز ترانسفورم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021» الذي أقيم في دبي 25 مايو الجاري. وتحتفي «جوائز ترانسفورم» بالأفكار المبدعة والاستراتيجية في مجال تطوير الهويات المؤسسية في المنطقة والمتميزين في بنائها وإعادة تدشينها.

وشملت الجوائز التي فازت بها «دبي للثقافة» ثلاث ذهبيات في فئات «أفضل تنفيذ لمشروع تطوير الهوية المؤسسية»، و«أفضل هوية بصرية من القطاع العام»، و«أفضل استخدام للهوية البصرية». كما حصلت على فضية «أفضل استراتيجية إبداعية»، وبرونزية «أفضل مشروع لتطوير الهوية المؤسسة يعكس تغييراً في المهمة أو القيم أو المكانة»، إلى جانب الجائزة الذهبية الكبرى «أفضل هوية مؤسسية شاملة».

وحول هذا التكريم، قالت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»: «نحن فخورون جداً لحصولنا على هذا التقدير المهم من أبرز الخبراء في ميدان الهوية المؤسسية. لقد حرصنا على بناء هوية مؤسسية حيوية ومبتكرة تعبر عن مهمتنا وتدعم أجندتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تدشين حراك شامل يعزز المشهد الثقافي والإبداعي في إمارة دبي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب. لقد أثمرت جهودنا في الفترة الماضية إنجازات مهمة في هذا المجال، وجاء هذا الفوز بمجموعة الجوائز المرموقة ليعزز من فخرنا بتلك المنجزات. ومن هنا، أود أن أهنئ جميع أفراد فريق «دبي للثقافة»، وأشكر كل من ساهم في تطوير هويتنا المؤسسية على جهودهم في تحويل رؤيتنا الطموحة إلى هوية بصرية تعكسها بامتياز. كما أتقدم بالشكر الجزيل للجنة التحكيم في جوائز ترانسفورم على هذا التكريم».

من جهتها، قالت شيماء السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»: «نحن سعداء جداً لفوزنا بهذه الجوائز التي تعكس بامتياز جهود عمل الفريق الكبيرة على مدى عدة شهور لتطوير هويتنا المؤسسية واستخدامها بشكل يجسد جوهر رسالتنا وقيمنا ومهمتنا وخدماتنا، وجعلها تتسم بدرجة أعلى من الديناميكية، وخاصة استخدام «ألف الثقافة» بالعربية بأشكال متعددة، ما يوطّد ارتباطها بالمقيمين وأفراد المجتمع الإبداعي والثقافي، ويجعلها تترك أثراً أقوى وأكثر رسوخاً في أذهانهم من خلال تعبيرها عن شغفهم وتطلعاتهم. نعتز بهذه النجاحات، وسنواصل سيرنا في طريق التميز على جميع المستويات».