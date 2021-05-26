«أبوظبي للكتاب» يقدم جلسات قرائية وعروضاً تفاعلية للأطفال

أبوظبي (وام)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن فتح أبواب معرض أبوظبي الدولي للكتاب أمام الأطفال من مختلف الفئات العمرية ابتداءً من اليوم، حيث أصبح بإمكان العائلات اصطحاب الأطفال لحضور مجموعة من جلسات القراءة التفاعلية والعروض الفنية الشيّقة والورش التعليمية. تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص مركز أبوظبي للغة العربية على شمول مختلف فئات المجتمع في هذا الحدث الثقافي المهم، وهي تمثّل انعكاساً لنجاح الإجراءات الاحترازية التي فرضتها إدارة المعرض لضمان سلامة الزوّار والعارضين وجميع المشاركين والموظفين، حيث يتوجّب وجود شخص بالغ واحد على الأقل مع كل طفلين لضمان سلامتهما. وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: إن الأطفال من أهم فئات المجتمع إن لم تكن الأهم على الإطلاق، فهم عماد المستقبل والأبطال الذين سيحملون شعلة الثقافة التي ستضيء دروب الأجيال القادمة. لقد كان استثناء الأطفال من حضور المعرض نتيجة حرصنا الشديد عليهم في ظل الظروف الحالية، ولكن بعد ثبوت نجاعة الإجراءات الاحترازية، نؤكد أن قاعات المعرض آمنة 100% للزوّار من جميع الفئات العمرية، ولذا نأمل أن تصطحب العائلات أطفالها إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث تنتظرهم العديد من الفعّاليات الأدبية والفنية الشيّقة.

من جانبها قالت موزة الشامسي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب: سعداء بنجاح الإجراءات الاحترازية، وفخورون بمستوى الالتزام الذي شهدناه من قِبل الزوّار والعارضين وجميع المشاركين، وهذا ما شجّعنا على فتح أبواب المعرض أمام الأطفال، ونحن على يقين بأنهم سيستمتعون بالفعّاليات الشيّقة التي تنتظرهم في قاعات المعرض. وسيكون الأطفال على موعد مع يوم حافل بالفعّاليات الشيّقة غداً، حيث يحتضن المسرح الرئيس في «قاعة 10» عروضاً فنية تقدّمها مكتبة أبوظبي للأطفال الساعة 9 صباحاً و4 عصراً، بالإضافة إلى جلسة قرائية في تمام الساعة 1 ظهراً. بينما يستضيف المسرح الثاني جلسات قرائية وعروضاً فنية وبرامج متنوّعة تقدّمها مكتبة أبوظبي للأطفال الساعة 9 صباحاً و2:30 ظهراً، قبل أن يختتم متجر إيرلي ستارترز فعّاليات اليوم مع جلسة تجمع القراءة وتمارين الأداء بعنوان «أنت أسد».

وتقدّم مكتبة أبوظبي للأطفال عروضاً لشخصيات أبطال مارفل الخارقين يوم الجمعة 28 مايو على المسرح الرئيس في الساعة 5 مساءً و6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرض ثالث مصحوب بورشة عن الرقص على المسرح الثاني الساعة 5 مساءً، كما تقدّم مكتبة الأطفال جلسة قرائية الساعة 8:30 مساءً تليها ورشة عن كتابة القصص وعرض فيزيائي شيّق للأطفال الحاضرين. بينما تقدّم دار البيطار للنشر ورشة تفاعلية للأطفال على المسرح الثاني الساعة 7 مساءً. ويشهد المسرح الرئيس يوم السبت 29 مايو جلسة قرائية لقصص الدار مع دار الهدهد الساعة 9 صباحاً، فيما تقدّم مكتبة أبوظبي للأطفال عروضاً فنية أخيراً لشخصيات أبطال مارفل الخارقين الساعة 11:30 صباحاً. وسيكون الأطفال على موعد مع جلسة قرائية غنائية تفاعلية لقصة بعنوان «ذا أذرز وير ميسنغ». ويقدّم إيرلي ستارترز ثلاث جلسات قرائية من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 6:30 مساءً، حيث يستمع الأطفال إلى قصص بعنوان «سلطان ينقذ»، و«هاو تو سبوت آن آرتيست»، و«الجمل الصغير»، كما تتاح الفرصة للصغار للمشاركة في ورشة لصنع مرطبانات قوس قزح ودمية على شكل جمل.

وتقدّم دار البيطار على المسرح الثاني جلسات قرائية وورشاً للوالدين والمعلمات من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 2:30 ظهراً. وتؤكّد إدارة المعرض بمركز أبوظبي للغة العربية التزامها بأعلى المعايير لضمان سلامة الزوّار والعارضين والعاملين في المعرض، حيث إنّه يوفر الفحوصات بشكل مجاني للزائرين من سن 12 عاماً فما فوق في أي مركز فحص تابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في إمارة أبوظبي، وذلك حتى اختتام المعرض عند إبرازهم بطاقة تذكرة دخول المعرض، ويتوجب عليهم جميعاً إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لا تزيد مدتها على 48 ساعة. أما للأطفال دون سن الـ12 عاماً فسيسمح بدخولهم للمعرض بمرافقة شخص بالغ لكل طفلين. ويتوجّب على الزوّار التسجيل مسبقاً للحصول على بطاقة دخول إلكترونية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://adbookfair.com/ar أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية الخاص بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.