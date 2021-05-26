«أبوظبي للكتاب» يقدّم فعّاليات متنوّعة في يومه الخامس

أبوظبي (الاتحاد)

يقدّم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في خامس أيامه جلسات تتناول أثر الجائحة على الأدب، وعلاقة الثقافة بالدبلوماسية، بالإضافة إلى جلسات تتغنى بتاريخ الإمارات العربية المتحدة، كما سيتم تكريم الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2021، وسيكون الزوّار الصغار على موعد مع فعّاليات متنوّعة خاصة بهم. وسيتم بث جميع الجلسات عبر المنصات الرقمية التابعة للمعرض.ويستضيف المعرض جلسة حوارية تتناول حالة الأدب أثناء الجائحة، وذلك بمشاركة طالب الرفاعي، روائي وقاصّ كويتي ومستشار ثقافي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وإيمان اليوسف، كاتبة وباحثة ومحاضرة إماراتية في الدبلوماسية الثقافية. وتتناول الجلسة دور القراءة في تمكين القرّاء من تجاوز تبعات الجائحة، وأهميتها في منحهم الهدوء والراحة التي يحتاجونها في ظل هذه الظروف. تنطلق الجلسة الساعة 12:00 على المسرح الرئيسي في قاعة 9.

ويستضيف المعرض الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، الذي سيسلّط الضوء على أحدث الاكتشافات حول تاريخ دولة الإمارات، كما سيقدّم كتاب «الإمارات: تاريخنا والمنهج الدراسي الجديد»، والذي يتتبع رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة وسكانها منذ وصولهم قبل 125,000 عام وحتى يومنا هذا، كما يتناول ظهور الثقافات والروابط التجارية في جميع أنحاء العالم القديم، وتدجين الإبل واختراع نظام الري بالفلج، وتطوّر الهويات القبلية والوطنية. تنطلق الجلسة الساعة 1:30 ظهراً على المسرح الرئيسي في قاعة 9، وستتوفّر ترجمة فورية إلى العربية.

ومن التاريخ إلى الثقافة والدبلوماسية، يقدّم المعرض جلسة بعنوان «القراءة بين السطور: الخيط الدبلوماسي الرفيع»، وتتناول مدى ضرورة اندماج العاملين في السلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام مع ثقافات الدول التي ينتقلون إليها، وأهمية التخلي بشكل مؤقت عن وجهة نظرنا وأحكامنا المسبقة لنتمكن فهم عادات البلدان المضيفة لتجنّب ما يسمى بالإمبريالية الثقافية. يشارك في الجلسة الدبلوماسي الأميركي السابق ديفيد رَندِل، وجنيفر ستيل، مؤلّفة كتاب «المرأة التي سقطت من السماء». تنطلق الجلسة 4:30 عصراً على المسرح الرئيسي في قاعة 9، وتتوفر ترجمة فورية إلى العربية.

وسيتم في تمام الساعة 6 مساءً تكريم الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية لسنة 2021 والمؤلّفين الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة، وذلك على المسرح الرئيسي في قاعة 9.

وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، يستضيف المعرض أمسية قصصية على المسرح الثاني في قاعة 10، وتتضمن الأمسية قراءات في مجموعتين قصصيتين صدرتا حديثاً ضمن مبادرة رواق الأدب والكتاب، وهي «الكوكب 10» للكاتبة الإماراتية باسمة يونس، و«عندما كانت الأرض مربعة» للكاتبة الإماراتية لولوة المنصوري.

ويستضيف المعرض نخبة من الشخصيات للحديث عن نهضة الإمارات وقصة تطورها خلال جلسة بعنوان «عام الخمسين والطريق إلى المستقبل». يشارك في الجلسة كلٌ من معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلي عبدالله الأحمد، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في فرنسا، وتركي بن عبدالله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والناقدة والكاتبة د. فاطمة حمد المزروعي، والكاتب الفرنسي جيلبرت سينويه. تنطلق الجلسة 7:30 مساءً على المسرح الرئيسي في قاعة 9.

وسيكون الزوّار الصغار على موعد مع يوم حافل بالفعّاليات الشيّقة يوم الخميس 27 مايو، حيث سيحتضن المسرح الرئيسي في قاعة 10 عروضاً فنية تقدّمها مكتبة أبوظبي للأطفال الساعة 9 صباحاً و4 عصراً، بالإضافة إلى جلسة قرائية في تمام الساعة 1 ظهراً. بينما يستضيف المسرح الثاني جلسات قرائية وعروضاً فنية وبرامج متنوّعة تقدّمها مكتبة أبوظبي للأطفال الساعة 9 صباحاً و2:30 ظهراً، قبل أن يختتم متجر إيرلي ستارترز فعّاليات اليوم مع جلسة تجمع القراءة واليوغا بعنوان «أنت أسد».