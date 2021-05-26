مشاركة مميزة لمنصة «أقدر» بمعرض «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (وام)

شهدت منصة «أقدر» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب إقبالاً كبيراً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما تضمنه البرنامج من أهداف ومبادرات، منها مبادرة أقدر للكتابة والقراءة، وقمة أقدر العالمية، ومبادرة تمكين قادة المستقبل، وملتقى غرس زايد، ومبادرات التوعية الإلكترونية، وغيرها من المبادرات، حيث تم عرض بروشورات ومواد مرئية ومسموعة عن هذه المبادرات.

وزار جناح «أقدر» معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، وعدد من كبار المسؤولين والسفراء والكتاب.

وقال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يثبت روح التحدي والتميز والإيجابية لنجاحه في ظل ظروف الجائحة وإثبات قدرته على دعم وتمكين المؤلفين، فضلاً عن دعم قطاع النشر والترجمة من اللغة العربية وإليها، سعياً للنهوض بالفكر والثقافة والإبداع، والتشجيع على القراءة ونشرها والتواصل مع الجمهور. وأوضح أن برنامج خليفة للتمكين نشر مؤلفات منتسبي مبادرة أقدر للكتابة، الذين تمثل منتجاتهم قفزة نوعية في تحقيق الأهداف العلمية للمبادرة، وتشكيل منظومة وعي فكري وإعداد أجيال المستقبل ودعمهم وتمكينهم للتعامل مع مجتمعهم في إطار بيئة تحفيزية على الإبداع والتطور إلى الأفضل.

وقال الروائي والشاعر الإماراتي علي أبو الريش: إن برنامج خليفة للتمكين «أقدر» مشروع رائد في تمكين الإنسان الإماراتي، وهو بذرة سباقة لتشكيل إرادة وطموح لا تهزمها التحديات. وأشاد بمبادرات «أقدر» التي تزود الشباب بالمهارات مما يمكنهم من بناء مسيرة مهنية، عبر ورش عمل مختصة وتجارب عملية تسهم في تمكين الشباب وإعدادهم بالشكل الأمثل لمهن ووظائف المستقبل، وتهيئتهم لقيادة المستقبل.

واستضافت منصة «أقدر» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب عدة فعاليات بشكل مباشر في المنصة، وفعاليات افتراضية بما فيها الورش التدريبية المتخصصة والجلسات الحوارية التي تهدف لإثراء الجمهور ببرامج فكرية وثقافية متنوعة. ولاقت الورشة التدريبية في المنصة «مهارات النشر وإنتاج المحتوى الرقمي» تفاعلاً من الحاضرين، فقد هدفت الورشة إلى إتقان المتدربين لمهارات صناعة المحتوى الرقمي من خلال التطبيق العملي والنشر الرقمي في منصات التواصل الاجتماعي. وتم استعراض المبادئ والفنون الرئيسية في صناعة المحتوى الرقمي من خلال تدريب مكثف على استخدام الأدوات الفنية والحلول الرقمية في تطوير وإتقان صناعة المحتوى، كما تم شرح مفصل لمنصات الإعلام والتسويق الرقمي نظراً لأهمية فهم وتحليل الاستخدام الأمثل لهذه المنصات.