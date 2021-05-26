مسؤولون وإعلاميون يزورون جناح «تريندز» في معرض أبوظبي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

شهد جناح «تريندز للبحوث والاستشارات» المشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثلاثين الأيام الماضية حراكاً ثقافياً وبحثياً كبيراً، تنوع ما بين إجراء النقاشات والحوارات الثرية حول قضايا الثقافة والبحث العلمي بين الخبراء والأكاديميين، والزيارات العديدة لمسؤولي معارض ودور نشر دولية، وإعلاميين وأكاديميين ودارسين. وقد أشاد الجميع بالمخرجات البحثية والعلمية لـ«تريندز»، لما تتسم به من مصداقية وموضوعية وعمق في المضمون والطرح.

وضمت قائمة زائري جناح «تريندز» الأيام الماضية كلاوديا كيسر نائبة الرئيس لتطوير الأعمال في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، التي اطلعت على إصداراته العلمية المتنوعة، وأشادت بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية في المعرض، وأكدت أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الحركة الثقافية في العالم.

كما زاره أيضاً كل من جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعيد الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، والدكتور محمد غياث نائب المدير العام لاتحاد الناشرين العرب.

ويشارك «تريندز للبحوث والاستشارات» في فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية التي تغطي العديد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية والإسلام السياسي. كما يشارك «تريندز» في معرض أبوظبي الافتراضي للكتاب لضمان وصول إصداراته المتنوعة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. ويمكن الحصول على هذه الإصدارات في جناح «تريندز» بالمعرض، الذي يحمل رقم (9A01)، أو من خلال منصة البيع الإلكتروني في المعرض.

وتتضمن إصدارات المركز المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، سلسلة متميزة من أحدث الإصدارات العلمية، تشمل عدة كتب عن جماعة الإخوان المسلمين، هي: «جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس»، و«الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات.. الأهداف.. المستقبل»، و«النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.. النشأة، الأهداف، التطور»، و«البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال والتمويل»، وكتاب «المراجعات في تجارب الحركات الإسلاموية في مرحلة ما بعد الربيع العربي: حركة النهضة أنموذجاً»، هذا إضافة إلى كتاب «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والانشقاق عنها في الدول الغربية» من تأليف لورينزو فيدينو مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن.

كما تتضمن هذه الإصدارات مجموعة من الكتب التي ترصد التحولات التي شهدها العالم في ظل جائحة «كوفيد- 19»، أهمها: كتاب «عالم ما بعد كوفيد- 19: حدود التغيير المحتمل في النظام العالمي»، و«دور الاتحاد الأوروبي في عالم ما بعد جائحة كوفيد- 19»، و«أسواق النفط في عالم ما بعد جائحة كوفيد- 19»، و«الإمارات وجائحة كوفيد- 19.. نموذج في إدارة الأزمة وتحقيق التعافي المستدام»، و«كوفيد- 19: التحولات الجيواستراتيجية العالمية وآفاق المستقبل»، وكتاب «تطور لقاحات كوفيد- 19.. السباق نحو القضاء على الوباء والاستفادة من دروس التاريخ».