تفاهم بين الأرشيف الوطني و«اتحاد الكُتاب» لتعزيز التعاون الثقافي

أبوظبي (وام)

وقع الأرشيف الوطني، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في المجالات والبرامج التي تدعم رؤيتي الجهتين، ورسالتيهما في عقد الفعاليات المشتركة، وذلك في إطار التطلعات نحو تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي، وتبادل الخبرات. وقع المذكرة عبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، وسلطان بن علي العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في منصة الأرشيف الوطني بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب2021. وبموجب هذه المذكرة يجري التعاون بين الجهتين في تنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات، وورش العمل والمعارض المشتركة، وفي مجال المكتبات والترجمة والنشر، والتاريخ الشفاهي والدراسات والبحوث، وفي إنشاء موقع إلكتروني يحصر إسهامات كتاب وأدباء الإمارات وإنتاجهم الفكري بحقوله كافة، وتقديم الاستشارة في مجال تنظيم الأرشيف الورقي والإلكتروني لدى الاتحاد، وإدارته وحفظه.

وبهذه المناسبة قال الدكتور عبدالله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني: «يحرص الأرشيف الوطني على توطيد أواصر التعاون المتبادل، وعلى التكامل والتنسيق المشترك مع جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات الكبرى في الدولة، من أجل توثيق أرشيفاتها التي تعدّ جزءاً مهماً من ذاكرة الوطن التي يُعنى الأرشيف الوطني بحفظها للأجيال». وأضاف أن مذكرة التفاهم هذه ستتيح أمام الأرشيف الوطني فرصة توثيق الوجه الحضاري والإنساني والثقافي والفكري الذي تعيشه دولة الإمارات التي أضحت في ظل قيادتها الرشيدة تمثل إشعاعاً ثقافياً عربياً وعالمياً.

من جانبه قال عبد الله ماجد آل علي: «إن مذكرة التفاهم هذه ستعزز التعاون البنّاء والمثمر بين الجهتين، وتعطيه طابعاً رسمياً، وتنسجم مع قرار نقل اختصاص المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى الأرشيف الوطني، حيث تمثل المكتبة أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الدولة من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وهذا في صُلب اختصاصات الأرشيف الوطني». وأضاف أن التعاون بين الأرشيف الوطني واتحاد كتاب وأدباء الإمارات قائمٌ قبل توقيع هذه المذكرة، ونحن نتطلع من هذا التوقيع إلى تمتين جسور التعاون، وتفعيل بنود المذكرة التي من شأنها توثيق الأعمال الثقافية والأدبية والفكرية التي تعدّ جزءاً مهماً من حاضرنا الزاهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تنقل صورة ماضي الإمارات، وما طرأ على بلادنا من نمو وتطور في زمن قياسي، وتعكس هذه الأعمال الفكرية والثقافية صورة الإمارات أمام العالم، ولذلك يجدر بنا أن نوثقها ونحفظها وفق أعلى درجات التميز. وأشاد بالدور الثقافي المميز الذي يؤديه اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وبتعاونه المثمر والبناء، وعلى ما أبداه من دقة وتنسيق وحرص على توقيع هذه المذكرة.

وأشاد سلطان بن علي العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بجهود الأرشيف الوطني في حفظ ذاكرة الوطن، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع هذه المؤسسة التوثيقية الرائدة في توفير قاعدة بيانات بأسماء كتاب وأدباء الإمارات ونتاجهم الفكري، مشيراً إلى أن ذلك يضمن إثراء ثقافة الأجيال القادمة بالإرث الثقافي الذي سيحفظه لهم الأرشيف الوطني. وقال إن الانتعاش الثقافي الذي شهدته دولة الإمارات في الماضي، وهي حريصة على استدامته يجب توثيقه وفق أرقى المعايير وهذا ما نتطلع إلى توفيره من قبل الأرشيف الوطني.