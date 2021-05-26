57 دار نشر صينية تستعرض 780 عنواناً خلال "أبوظبي للكتاب"

قال الدكتور أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة الصيني للثقافة إن مشاركة الجناح الصيني في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تعد السابعة حيث يضم الجناح تحت مظلته 57 دار نشر صينية تستعرض منتجات ثقافية وفنية صينية إضافة 780 عنواناً من بينهم أكثر من 400 عنوان صيني مترجم إلى اللغة العربية.

وأضاف السعيد أن الجناح الصيني يعرض كتاب "حول الحكم والإدارة" للرئيس الصيني شي جين بينغ الذي صدر حديثا إضافة إلى عرض أكثر من 300 عنوان على منصة حقوق النشر الخاصة بالمعرض.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة الصيني للثقافة حرص جمهورية الصين الشعبية على مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بعد نجاح مشاركتها كضيف الشرف في دورة العام 2017 من المعرض ..مضيفا أن الجناح الصيني يخطط للمشاركة في دورة العام المقبل بعد تخطي جائحة "كورونا" بأكثر من 100 دار نشر صينية كأكبر معرض أجنبي تشارك به دور النشر الصينية.

وقال السعيد إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعد من أكثر معارض الكتب احترافية في الشرق الأوسط كونه يماثل نظائره في أوروبا مثل معرضي فرانكفورت ولندن الدوليين للكتاب والذي يتيح للعارضين والناشرين التعرف على دور نشر من مختلف أنحاء العالم.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة الصيني للثقافة أن الجناح الصيني أهدى مركز أبوظبي للغة العربية 1000 نسخة من الجزء الثالث من كتاب "حول الحكم والإدارة" للرئيس الصيني شي جين بينغ والذي يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط ضمن معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأشار السعيد إلى جناح الصين يعرض للمرة الأولى لوحات فنية لأشهر الفنانين الصينيين ..إضافة إلى بعض الأعمال الخزفية إضافة إلى منتجات لخدمة القراءة مثل حوامل الكتب والإضاءة على الطريقة الصينية في حين يعرض الجناح أكثر من 200 عنوان في مجال تعليم اللغة الصينية تخدم طلبة اللغة الصينية في الدولة وذلك بعد إدراج الإمارات اللغة الصينية مؤخرا ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم.

الجدير بالذكر أن الصين حلت ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين خلال العام 2017 والذي جاء تتويجا للعلاقات الثقافية التي تربط الإمارات مع الصين التي تعمل على إعادة إحياء "طريق الحرير" ثقافيا من أبوظبي.

وتشهد الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مشاركة أكثر من 889 عارضا حضوريا وافتراضيا من بينهم ما يزيد على 662 عارضا دوليا و227 عارضا محليا من أكثر من 46 دولة من حول العالم. ويعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب أكبر معرض دولي للكتاب يقام في الشرق الأوسط منذ بداية جائحة "كوفيد-19" ويشمل فعاليات افتراضية وحضورية.