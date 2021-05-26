"مئذنة الأزهر للشعر العربي".. مسابقة عالمية إليك تفاصيلها

أحمد شعبان (القاهرة)

يستعد الأزهر الشريف لإطلاق "مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي"، في موسمها الثاني، والتي تأتي انطلاقا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بأمر اللغة العربية؛ نشراً وتعليماً، وإذاعة وتمكيناً، وتشجيعاً للمبدعين.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، إن مسابقة "مئذنة الأزهر" تسعى إلى تعزيز اللغة العربية، وتمكينها في النفوس، ودعم الإبداع في جميع أنحاء العالم، وتعريف العالم برسالة الأزهر الشريف وإبراز دوره العالمي في الحفاظ على اللغة العربية.

وأضافت الصعيدي أن المسابقة تهدف أيضاً إلى تعميق التواصل بين الناطقين باللغة العربية والمحبين لها على مستوى العالم، وتحفيز الإبداع والمبدعين على المستوى العالمي، وإحياء التراث من الأشعار الإسلامية القديمة والألوان الشعرية الحديثة.

وأشارت إلى أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، بدأ في تلقي طلبات المشاركة في المسابقة العالمية، حيث تستهدف المسابقة اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نُظمت باللغة العربية الفصحى عن اللغة العربية ومكانتها السامية بين اللغات ومستقبلها وما تحمله من أبعاد؛ فلسفية، ودينية، والقيم الإنسانية، والبعد التاريخي، والجمالي، والأخلاقي، كونها لغة مقدسة ترتبط بالقرآن الكريم وكونها وعاءً ثقافيًا وحضاريًا للأمة الإسلامية، ودور الأزهر الشريف في الحفاظ على اللغة العربية في موجات الاستعمار والتغريب.

وحددت المسابقة الفئات التي لها الحق في المشاركة وهم: الطلاب الدارسون للغة العربية والعلوم الشرعية بجميع أنحاء العالم، والشعراء والأدباء والموهوبون بمصر وجميع أنحاء العالم، وجميع المتحدثين باللغة العربية في جميع دول العالم.