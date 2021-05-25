العدد الأول من «الاتحاد» بين يديك في معرض أبوظبي للكتاب

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أطلقت صحيفة «الاتحاد» مبادرة جديدة، فريدة من نوعها، عبر جناحها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ30، حيث تتيح المبادرة الفرصة للزوار لاقتناء عددها الأول الصادر في العشرين من أكتوبر عام 1969، والذي يعد شاهداً تاريخياً على بداية مسيرتها الإعلامية والوطنية المتميزة، مثلما كانت أيضاً «الاتحاد» الصحيفة نفسها شاهدة ومواكبة لقيام الاتحاد لدولة الإمارات، وسجلاً ممتداً لمسيرة العمل الوطني طيلة العقود الخمسة الماضية.

وعند قيام دولة الإمارات حرص الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على توحيد سياسات المؤسسات الإعلامية الوطنية، ووجّه بأن تحمل هوية الاتحاد، وأن تعمل على ترسيخها، وهذا ما كان دائماً دليلاً إرشادياً موجِّهاً وخطاً تحريرياً ثابتاً لـ«الاتحاد». وتمثل المبادرة، التي لقيت اهتماماً كبيراً من القراء فور إطلاقها، فرصة لتعريف الجمهور بتطبيق «الاتحاد» وعلى الخدمات الذكية التي يقدمها لقراء الصحيفة.

وقد قوبلت مبادرة «الاتحاد» بإشادة واسعة من زوار المعرض، لتؤكد على نهج الجريدة الثابت، بإتاحتها الفرصة للزوار لمشاركتها فرصة الاحتفاء بالأصالة والعراقة، عبر تقديم هدية قيمة متمثلة في عددها الأول، الذي سيكون إضافة نوعية لمكتباتهم ومقتنياتهم الثقافية النادرة.

وقد عبر زوار عن تقديرهم لصحيفة «الاتحاد» وتثمينهم لهذه الهدية القيّمة، حيث أكدت شمة الجنيبي أن التواصل بهذا الشكل بين المؤسسة الإعلامية وجمهورها يعزز ارتباطهم بها وبمنشوراتها ومنصاتها، ويمنح الجميع أيضاً طاقة إيجابية تدفع نحو التجويد والتطوير الدائم والإبداع والابتكار. أما فاطمة محمد، فأشارت إلى أن «الاتحاد» تميزت وتطورت في الشكل والمضمون بتفاعلها مع المتغيرات التقنية، ووجودها الدائم بشكل مميز في كافة الفعاليات والاستحقاقات الإعلامية والثقافية.