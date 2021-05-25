«دائرة القضاء» تنشر الثقافة القانونية بمعرض أبوظبي للكتاب

أبوظبي (وام)

تشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في فعاليات الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تستمر حتى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الأمن ودعم الاستقرار.

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة خلال مشاركاتها المتواصلة في معرض أبوظبي للكتاب، على تنويع الأنشطة والفعاليات المقدمة لجمهور الزائرين، لتحقيق الاستفادة القصوى والأهداف المرجوة بتوصيل رسائل التوعية بأساليب مبتكرة، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ المعرفة القانونية بين مختلف فئات المجتمع، باعتبارها من الأسس الداعمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون.

وتتضمن مشاركة الدائرة في المعرض لهذا العام، التعريف بخدمات مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، والذي يهدف إلى رصد الظواهر والسلوكيات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، إضافة إلى إطلاق «الكتاب الصوتي»، الذي يتضمن تسجيلات صوتية ومرئية لقصص التوعية المستوحاة من واقع القضايا، ضمن كتيب «قصص وعبر»، وإتاحتها باللغتين العربية والإنجليزية، ولغة الإشارة لأصحاب الهمم.

وتعرض دائرة القضاء من خلال جناحها، عدداً من الإصدارات القانونية التي تتضمن مجموعة قيمة من الكتب المتخصصة، وسلسلة الإصدارات المتنوعة في المجال القانوني، والمطبوعات الهادفة إلى توعية وتثقيف الجمهور. كما اهتمت الدائرة بتنويع الفعاليات أثناء مشاركتها في المعرض، من خلال ركن «مستشارك عبر تقنية الاتصال المرئي»، لتقديم الاستشارات القانونية والأسرية والنفسية، عن طريق نخبة من المختصين، فضلاً عن تخصيص مسابقات وأنشطة تفاعلية للأطفال طوال أيام المعرض.