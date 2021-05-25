معرض أبوظبي للكتاب.. «الزائر الافتراضي» يحضر عبر «توزيع»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أعلنت مؤسسة توزيع للتوزيع والخدمات اللوجستية، إحدى مؤسسات «المتحدة للطباعة والنشر» التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، تدشين خدمة التسوق الافتراضي عبر الموقع الرسمي لـ«توزيع»، وذلك بالشراكة مع معرض أبوظبي للكتاب، حيث تتوافر كافة إصدارات دور النشر المشاركة في المعرض عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضحت المؤسسة أن استكمال خطوات شراء الكتب افتراضياً يتم خلال دقائق معدودة، عبر اختيار الكتب واستكمال عملية الدفع الإلكترونية، ووضع بيانات التوصيل، حيث تتم عملية التوصيل إلى كافة إمارات الدولة خلال 48 ساعة فقط، ضمن المبادرة التي تسهم في تعزيز سهولة اقتناء الكتب لدى مختلف الشرائح المجتمعية، بما يتوافق مع الخدمات النوعية والمبتكرة والتقنية التي توفرها المؤسسة خلال الفترة الراهنة.

وأكد سلطان الحاتمي، المدير التنفيذي لـ«المتحدة للطباعة والنشر»، أن «توزيع» تقوم بتقديم العديد من الخدمات اللوجستية خلال مشاركتها في هذا الحدث المتميز بصفتها مزوداً متقدماً لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة، وذلك لتلبية متطلبات العارضين والزوار بشكل أفضل من خلال تقديم حلول أكثر سلامة وسرعة وكفاءة، حيث تأتي مشاركة توزيع في معرض أبوظبي الدولي للكتاب لهذا العام في إطار أهدافها الاستراتيجية التي تركز على المشاركة في أهم المعارض الدولية المتخصصة والمرتبطة بقطاعات النشر والتوزيع، وبما يتماشى مع جهودها لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة في مجال الخدمات اللوجستية.

وأضاف: تتنوع خدمات «توزيع» اللوجستية المقدمة لهذا العام في المعرض والتي تم تخصيصها لدعم الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19»، من خلال تخصيص خدمة العامل المساعد لخدمة زوار المعرض خلال فترة تسوقهم داخل أجنحة المعرض، عبر أكشاك توزيع لخدمة «العامل المساعد» التي ستوجد على مداخل المعرض، حيث يتم تخصيص عامل مساعد مع عربة تسوق، والذي يقوم بالتجول مع الزائر لجمع مشترياته وتعقيمها وتوصيلها إما للسيارة أو إلى المنزل في أنحاء الدولة كافة، وفقاً لرغبة الزائر.

وأشار إلى أن الزائر الافتراضي يستطيع الحصول على الإصدارات كافة التي سيتم عرضها داخل أجنحة المعرض الفعلي، والتسوق افتراضياً وإضافة مشترياته في عربة التسوق ومن ثم الدفع إلكترونياً، ليتم توصيل المشتريات من خلال توزيع إلى منازل الزوار الافتراضيين في أنحاء الدولة كافة. ولفت إلى أن «توزيع» خصصت خصماً قيمته 25% على اشتراكات مطبوعات «أبوظبي للإعلام» خلال فترة المعرض وتشمل: صحيفة «الاتحاد»، ومجلة «ماجد»، ومجلة «زهرة الخليج»، ومجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، كما يشمل الخصم إصدارات المكتبة الإلكترونية كافة التي تضم مجموعة مميزة من أحدث الإصدارات، كما تشارك المؤسسة بأحدث إصداراتها خلال المعرض.