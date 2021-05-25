نسخة من كتاب الـ«100 مليون» في معرض أبوظبي للكتاب

ناصر الجابري (أبوظبي)

يضم معرض أبوظبي للكتاب العديد من الجواهر الثقافية الثمينة والمخطوطات النادرة والتي تمثل إرثاً حضارياً وتاريخياً للبشرية، نظراً لدور المعرض المتزايد وأهميته العالمية، حتى أصبح وجهة ثقافية جاذبة لأكبر دور النشر حول العالم.

ويستعرض جناح دار «مانسكربتم» البولندية، نسخة قيمتها 30 ألف يورو من إنجيل «جوتنبرغ» الذي تقدر قيمة مخطوطته الأصلية بنحو 100 مليون دولار، حيث تم إصدار 198 نسخة نادرة، والذي يُعد أقدم كتاب مطبوع في العالم، حيث طبع في عام 1455 في بلدة «مينز» الألمانية، ولإنجيل «جوتنبرغ» أهمية تاريخية، وذلك لأن صناعة الكتاب آنذاك كانت صعبة ومجهدة، إلى أن جاء التطور بعد طباعته ليزيد من حجم إنتاج وصناعة الكتب، وهو الأمر الذي ساهم في رواج الكتب وازدهارها ويسّر وصولها وتنقاقلها بين الشعوب.

وأوضح القائمون على دار «كانسكربتم» لـ«الاتحاد»، أن النسخة المعروضة فريدة وغير اعتيادية، حيث تحتوي على انعكاس الخطوط المعدنية، وترفق بصندوق خشبي أنيق وبشهادة موثقة، كما تم تجليدها بألواح من خشب البلوط المغطاة بجلد عنابي ومقابض نحاسية خاصة، وتغليف مثبت على الأحزمة الجلدية.