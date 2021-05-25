مقتنيات نادرة بـ 1.050.000 يورو بـ«أبوظبي للكتاب»

خلفان النقبي (أبوظبي)

استعرض لورينس هيسلينك، من الدار الأوروبية «انتيكاريت» مجموعة من المقتنيات والكتب والمخطوطات النادرة التي تبلغ قيمتها 1.050.000 يورو في معرض أبوظبي للكتاب. وتضم مكتبته 193 مادة مفهرسة، وكتباً مطبوعة ومخطوطات في 237 مجلداً.

وقال: نحن محظوظون بعد أن أحضرنا مجموعة من مكتبة جان جاك بيير ديسميزون في معرض أبوظبي للكتاب، ولقد كان ديسميزون شرقياً فرنسياً من القرن التاسع عشر ومعروف أيضاً أنه عمل جاسوساً في الشرق الأوسط، لحساب الروس، كما أنه عالم شرقي فرنسي، دبلوماسي، ووكيل سري، وكاتب. كان جان جاك بيير ديسميزون (1807-1873)، المعروف في روسيا باسم بيتر إيفانوفيتش ديميزون، باحثاً شرقياً واسع الاطلاع ودبلوماسياً في الخدمات الروسية، ولد بمدينة شامبيري سافويارد، وهو ابن الطبيب الفرنسي بيير جاك ديسميزون وزوجته سوزان رو، وذهب إلى روسيا في عام 1826، وعمره 19 عاماً، لدراسة اللغات الشرقية في كازان وسان بطرسبرغ.