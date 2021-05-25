«مكتبات الشارقة».. تثري معارف ومهارات الصغار

الشارقة (الاتحاد)

حرصاً منها على الارتقاء بقدرات ومهارات الأجيال الجديدة فنياً وإبداعياً، نظّمت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، ورش عمل فنية، استهدفت الأطفال من مختلف الأعمار، خلال مشاركتها في الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «لخيالك».

«المخترع الصغير»

تفاعل الصغار مع الجلسة الأولى التي حملت عنوان «المخترع الصغير»، ونظمتها مكتبة دبا الحصن العامة، والتي تحولت خلالها القاعة إلى مرسم كبير، شارك فيه الأطفال بابتكار نماذجهم الفنية، وتلوين الصفحات التي منحها لهم المدرب محمد المليجي، حيث استطاع الأطفال أن يخرجوا برسومات عكست قدراتهم على توليف الألوان، وتطبيق الشروحات على أكمل وجه.

صناعة ألعابهم

أما الورشة الثانية التي نظمتها مكتبة كلباء العامة، وقدّمها مركز «موهبتي»، فكانت أشبه بمصنع كبير احتشد حوله الأطفال ليبدعوا في صناعة ألعابهم الخاصة مستخدمين أبسط الأدوات المعاد تدويرها، حيث تحوّلت الأوراق الكرتونية إلى هياكل ضخمة لآليات ومنازل، فيما ابتكروا من الأقمشة والورق المقوى أشكالاً لشخصياتهم المفضلة والكثير من المهارات المتنوعة التي عكست قدراتهم وخيالهم الإبداعي.

«كيس التسوّق»

في حين، نظّمت مكتبة الشارقة ورشة بعنوان: «كيس التسوّق»، منحت من خلالها الأطفال فرصة صناعة أكياسهم الخاصة للتسوق باستخدام أدوات أولية بسيطة يسهل الحصول عليها في المنزل، حيث تم توزيع الصناديق على الأطفال المشاركين، كلّ صندوق يحتوي على مجموعة من المعدات والأساسيات لصناعة الأكياس، فكان الإبداع سيّد الموقف في الورشة التي خرج بها الصغار بسعادة غامرة، حيث حمل كل منهم كيسه الخاص المصنّع بإبداع وشغف.